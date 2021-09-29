سيارة هيونداي توكسون 2022 Hyundai Tucson

تعتبر سيارة هيونداي توكسون 2022 جديدة تمامًا وتتخذ شكل هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات وتقنياتها واتصالاتها أبعد مما كانت عليه من قبل. صفائحها المعدنية زاويّة ومثيرة ، والداخلي بسيط وأنيق ، مع مساحة خلفية أفضل بكثير للأرجل. لأول مرة ، تتوفر Tucson مع مجموعة مختارة من مجموعات نقل الحركة الهجينة أو الهجينة أو الغازية.

وفقًا لشركة Hyundai ، فإن محرك Tucson القياسي سعة 2.5 لترًا 2022 يعيد الاقتصاد في استهلاك الوقود وفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA) بمقدار 26 ميلاً في الغالون في المدينة / 33 ميلاً في الغالون على الطريق السريع / 29 ميلاً في الغالون مجتمعة. مع نظام الدفع الرباعي ، تم تصنيف Tucson الجديدة بمعدل 24 ميلا في الغالون في المدينة / 29 ميلا في الغالون على الطريق السريع / 26 ميلا في الغالون مجتمعة.

بفضل الاتصال المتميز وقائمة رائعة من ميزات الأمان والراحة الجديدة ، أصبحت Hyundai Tucson الجديدة منافسًا خطيرًا للاعبين المثبتين مثل Honda CR-V و Toyota RAV4 و Nissan Rogue.

أسعار هيونداي توكسون 2022

يبدأ سعر 2022 Hyundai Tucson من 24،950 دولارًا لطراز SE ذي الدفع بالعجلات الأمامية (بالإضافة إلى رسوم وجهة تبلغ 1185 دولارًا). تتقدم الأسعار ومستويات المعدات صعودًا من هناك إلى SEL (26500 دولار) و SEL Convenience (29100 دولار) و N Line (30600 دولار) و SEL Premium (30800 دولار) ، وتصل إلى 36100 دولار لشركة Tucson Limited. إذا كنت تريد المزيد من الروح في توكسون الجديدة ، فإن خط Tucson N يكلف 30600 دولار. أضف 1400 دولار إلى أي من هذه الطرازات للدفع الرباعي.

هذه الأسعار منافسة لتلك الخاصة بسيارات Toyota RAV4 Hybrid و RAV4 Prime و Honda CR-V Hybrid و Nissan Rogue. لقد تحسنت قيمة إعادة بيع Hyundai نحو التنافس مع الأفضل ، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أن Hyundai Tucson الجديدة الخاصة بك ستقوم بعمل جيد للحفاظ على قيمتها.

قيادة هيونداي توكسون 2022

قاد KBB سيارة Hyundai Tucson Limited AWD لعام 2022 ، طراز فضي لامع مع تصميم داخلي رمادي وسعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة (MSRP) بقيمة 37454 دولارًا.

الانطباع الأول؟ إيجابي جدا. يعد هذا الجيل الثالث من Tucson الجديد بمثابة تحسن كبير مقارنة بالموديل السابق. يتم استكمال هيكلها القوي بتعليق تم ضبطه ليكون رياضيًا دون أن يكون شديد الصلابة أو عائمًا. علاوة على ذلك ، هناك مساحة كافية للسائق طويل القامة ليجلس بشكل مريح داخل توسان الجديدة الوسيم ، ويستفيد مقعده الخلفي من ثلاث بوصات إضافية من حيز الأرجل.

كما أنها هادئة داخل توسان الجديدة التي بنيت في ولاية ألاباما. يُعزى ذلك إلى الزجاج الأمامي ثلاثي الطبقات والمواد المميتة للصوت التي تكون فعالة للغاية لدرجة أنها تكتم صوت بوق توسان الجديد بشكل كبير عند إطلاقه.

محرك 2.5 لتر رباعي الأسطوانات ، بقوة 187 حصانًا وعزم دوران 178 رطلاً ، يشعر بالراحة والاسترخاء في هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات 5 مقاعد صغيرة الحجم. يمكن لنظام الدفع الرباعي (AWD) إرسال ما يصل إلى 50 بالمائة من الطاقة إلى العجلات الخلفية عند الحاجة. يمر هذا التوزيع التلقائي لعزم الدوران بشكل أساسي دون أن يلاحظه أحد من قبل السائق ، ولكن يمكن الشعور بوجوده في الهدوء الرائع الذي يمنحه لسيارة هيونداي توسون 2022 على الطرق الزلقة المصنوعة من الأسفلت أو التراب.

على الرغم من أنه يمكنك قفل نظام الدفع بجميع العجلات بمعدل 50/50 ، إلا أن توكسون الجديدة تعد أكثر مرونة من الطرق الوعرة الحقيقية. تشعر وكأنك في المنزل في المدينة ، حيث يبدو أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الثماني سرعات دائمًا ما يجد النسبة الصحيحة للوضع في متناول اليد. بينما تضيف مبدلات السرعة بعض الشيء إلى متعة القيادة ، إلا أنها تكون أكثر فاعلية عند المطالبة بنقل سرعة هبوط المنحدرات لجعل الحياة أسهل قليلاً بالنسبة للفرامل ، والتي تتمتع بإحساس جيد.

أخيرًا ، فإن هيونداي توكسون 2022 الجديدة تثير الإعجاب. إنه متين ومريح وفسيح ومكرر وعملي ، كما أن تركيزه على تقنية الأمان القياسية (مثل نظام تجنب الاصطدام الأمامي ومساعدة الحفاظ على الممر) محل تقدير كبير.