العرض الجبار ب 600 ريال فقط سعودي أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بدون مقدم 2022

عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر لمدة 5 سنوات، ازداد البحث مؤخرًا عن أحدث العروض التي تقدمها شركة عبداللطيف جميل المشهورة بالمملكة العربية السعودية، تقدم هذه الشركة عروض تقسيط على هذه السيارة الممتازة لجميع الأشخاص سواء كانوا من أبناء السعودية أو الوافدين إليها.

يصل سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في المملكة العربية السعودية 207.345 ريال سعودي وهذا السعر مضاف إليه القيمة المضافة و قيمة الضريبة .

في المملكة العربية السعودية 207.345 ريال سعودي وهذا السعر مضاف إليه القيمة المضافة و قيمة الضريبة . يجب دفع 50% من الدفعة الأولي .

قد يتم الحصول على سيارة تويوتا لاند كروزر بالتقسيط لمدة 5 سنوات .

بالتقسيط لمدة 5 سنوات . 600 ريال سعودي هو القسط الشهري لسيارة تويوتا لاند كروزر .

. وإن قيمة القسط الشهرية يتم تحديدها بناءً على الدفعة الأولي المقدمة للبنك .

عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر لمدة 5 سنواتكيفية التقديم للحصول على عرض سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

يمكنك التقدم بطلب لشركة عبد اللطيف جميل التي تمتاز بتقديم الكثير من عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر على الكثير من أنواع السيارات في السعودية وتهدف هذه الشركة إلى تقديم التمويل للمواطنين، تستطيع التقدم والحصول على السيارة بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع شركة عبد اللطيف جميل للتمويل على الأنترنت من خلال الصفحة aljfinance.com

على الأنترنت من خلال الصفحة aljfinance.com الضغط على قائمة السيارات من أعلى ثم اختيار نوع السيارة تويوتا.

سوف تظهر أمامك نافذة بها جميع موديلات تويوتا قم باختيار لاند كروزر 2022

سيتم نقلك إلى صفحة مستقلة تجد بها خيارات اللون والفئة قم باختيار ما يناسبك.

ستظهر لك مكان مخصص لوضع بينات الدفع والملايات الخاص بك ويجب عليك كتابة تفاصيل دخلك وطريقة السداد،

قيمة الأقساط التي ترغب بها وقيمة المقدم.

قم بإكمال باقي البيانات واختر مدة المساندة التي سوف تقوم بالسداد عن طريقها التي يجب ألا تزيد عن خمس سنوات.

ثم اضغط على زر حساب التمويل، ستجد أمامك صفحة بها كافة المعلومات عن الدفعات المستحقة وقيمة القسط

ومبلغ الضريبة والسعر الكامل للسيارة.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار التقديم بالطلب، سوف يتم فتح صفحة أخري لكتابة كافة المعلومات الشخصية للمتقدم.

بعد كتابة جميع المعلومات المطلوبة منك بقراءة البنود والشروط واضغط عليها بالموافقة ثم اضغط على زر إرسال طلب التمويل.

يعتبر عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروز2022 من العروض المميزة حيث تمتاز هذه السيارة بالمواصفات القياسية التي يرغب بها الكثير من محبي السيارات.