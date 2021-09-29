انخفاض سعر سنتافي سمارت 2021 بنسبة 14% في تصفيات عروض اليوم الوطني، هيونداي سنتافي الاقتصادية فئة سمارت تعد هي الخيار الأمثل للعائلة، وهي تناسب من يبحث عن سيارة رياضية عملية أنيقة بتصميم مميز ومساحة جيدة تكفي لعائلة بأكملها، كما أنها إقتصادية في صرفية الوقود على الرغم من وجود محرك قوي، وتلك هي الأسباب الرئيسية التي جعلت من سنتافي الأفضل بين منافسيها. اليوم سوف نتعرف معكم على مواصفات هيونداي سنتافي سمارت موديل 2021، وسعرها الجديد بعد توافر تخفيضات جديدة على أسعار السيارات ضمن عروض اليوم الوطني.

سعر ومواصفات هيونداي سنتافي سمارت 2021

تتميز تلك السيارة الرياضية الرائعة بمحرك دفع أمامي قوي بقدرة 180 حصان، هذا المحرك البنزيني سعته 2500 سي سي ويحتوي على 6 سلندرات، القير أوتوماتيك وصرفية الوقود جيدة جداً بالنسبة لقوة المحرك؛ حيث يمنحك اللتر الواحد من بنزين 91 إمكانية السير مسافة 11.5 كيلو متر. تم تخفيض سعر سيارة هيونداي سنتافي موديل 2021 فئة سمارت إلى 110 ألف و400 ريال بدلاً من 127 ريال و 575 ريال، هذا السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة بتخفيض تجاوز 14% لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات.

التصميم الخارجي لسنتافي فئة سمارت جذاب للغاية ويحتوي على إضاءات بالكامل LED نور عالي ومنخفض في الأسفل، بالإضافة إلى فليشر مع كشافات الضباب وإضاءات نهارية في الأعلى ليد، وإشارة إنعطاف على المرأة الجانبية ذو خاصية الطي الكهربائي. تتميز السيارة كذلك بإطارات كونتيننتال ألماني بجنوط مقاس 19 إنش، مع شبك أمامي ضخم من الكروم بالإضافة إلى مقابض للأبواب وإطارات للنوافذ كذلك من الكروم.

سنتافي سمارت موديل 2021

هيونداي سنتافي موديل 2021 فئة سمارت بها إمكانية الدخول الذكي على كافة الأبواب، السيارة بدون حساسات ولكنها في نفس الوقت تحتوي على كاميرا خلفية وكاميرا أمامية. داخلية السيارة بالكامل باللون البني حتى البلاستيك (مزيج بين اللون البني القاتم والفاتح)، كما أن المقاعد مخمل بلون مميز مع مسند وسطي للمقاعد الخلفية وستائر جانبية، الشنطة مساحتها الداخلية ممتازة مع إمكانية طي المقاعد من الخلف للحصول على مساحة إضافية.

تتميز سنتافي سمارت 2021 بسقف زجاجي بانوراما بالكامل مع إضاءات LED داخلية في السقف، السيارة بها تأمين سنتر لوك للزجاج والأبواب بالكامل وبريك إلكتروني مع تحديد المسار ومانع للإنزلاق، مقود به مثبت للسرعة بالإضافة إلى القيادة الشبه ذاتية والشاشة الوسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. تكييف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب وزر تشغيل ذكي وتوجد فتحات تكييف خلفية بالإضافة إلى منافذ للشحن والطاقة لمقاعد الصف الثاني في سنتافي سمارت موديل 2021.