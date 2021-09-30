” العملاق الصيني ” مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان alsvin 2022 

مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان alsvin 2022، أصبحت سيارة شنجان alsvin من أشهر وأهم السيارات التي توجد في المملكة العربية السعودية وخاصة بعد انطلاق الفئة الأخيرة لعام 2022 وتم إطلاق السيارة بثلاث فئات بمميزات وأسعار مختلفة وتعود هذه السيارة إلى فئة السيارات صغيرة الحجم وسوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بكل فئة من فئات سيارات شنجان 2022 تابعونا. مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان alsvin 2022 مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان alsvin 2022 سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مواصفات وأسعار سيارة شنجان alsvin 2022 مواصفات سيارة شنجان alsvin 2022 مواصفات سيارة شنجان alsvin 2022 سوف نتعرف على المواصفات الخاصة بالفئات الثلاث لسيارة شنجان alsvin 2022

الفئة الأولى من سيارة شنجان alsvin 2022

تعمل الفئة الأولى بمحرك رباعي الاسطوانات وهي ذات سعة 1400 سي سي، تعمل سيارة شانجان Alsvin بقوة 101 حصان وأقصى عزم للدوران 135 نيوتن كما يحتوي على ناقل حركة يدوي يحتوي على خمس سرعات.

بقوة 101 حصان وأقصى عزم للدوران 135 نيوتن كما يحتوي على ناقل حركة يدوي يحتوي على خمس سرعات. تحتوي على بعض المواصفات الأخرى منها وجود وسائد هوائية ولمبه في الخلفية للشبوره وتحتوي على فرامل مانعة للانغلاق.

تم صنع المقاعد من القماش و تحتوي على جنود قياسها 14 بوصة.

تحتوي في الأمام على مصابيح هالوجين كهربائية بالإضافة إلى مرآيات جانبية.

تحتوي على نظام ترفيهي حيث تتمتع السيارة ب 2 مكبر صوت و بلوتوث. الفئة الثانية من سيارة شنجان alsvin 2022 تعمل سيارة شنجان alsvin 2022 الفئة الثانية بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، تعمل السيارة بقوة 107 حصان وعزم دوران 145 نيوتن.

الفئة الثانية بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، تعمل السيارة بقوة 107 حصان وعزم دوران 145 نيوتن. يعمل ناقل الحركة في سيارة شنجان alsvin 2022 أوتوماتيك وبه خمس سرعات متفاوتة.

أوتوماتيك وبه خمس سرعات متفاوتة. تحتوي على وسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية ونظام ثبات إلكتروني، ونظام التوازن في المرتفعات. الفئة الثالثة من سيارة شنجان alsvin 2022 تحتوي الفئة الثالثة على نفس مواصفات الفئة الثانية ويزداد عليها نظام تحذير المسافات من الخلف، والكاميرا الخلفية ووجود سخانات المرايا الجانبية.

وتحتوي على بعض المواصفات الأخرى منها عجلة القيادة متعددة المهام وجنوط الرياضة بها قياسها 15 بوصة، و إضاءة نهارية مصابيح. الفئة الثانية من سيارة شنجان alsvin 2022الفئة الثالثة من سيارة شنجان alsvin 2022 أسعار سيارة شنجان alsvin 2022 يبدأ سعر الفئة الأولى من سيارة شنجان alsvin حوالي 32.900 ريال سعودي.

حوالي 32.900 ريال سعودي. بينما تتوفر الفئة الثانية بسعر 36.900 ريال سعودي. مميزات سيارة شنجان alsvin تتميز السيارة بشكلها الأنيق الجذاب حيثُ تم صنع وجهتها من الشبك الأسود.

تتوفر السيارة بعدة ألوان منها الأبيض والأحمر والأسود والفضي والأزرق.

تحتوي السيارة على شاشة عرض المعلومات ومداخل يو اس بي وبلوتوث مميزات سيارة شنجان alsvin الوسوم

مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان alsvin 2022، أصبحت سيارة شنجان alsvin من أشهر وأهم السيارات التي توجد في المملكة العربية السعودية وخاصة بعد انطلاق الفئة الأخيرة لعام 2022 وتم إطلاق السيارة بثلاث فئات بمميزات وأسعار مختلفة وتعود هذه السيارة إلى فئة السيارات صغيرة الحجم وسوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بكل فئة من فئات سيارات شنجان 2022 تابعونا. مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان alsvin 2022 مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شنجان alsvin 2022 سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مواصفات وأسعار سيارة شنجان alsvin 2022 مواصفات سيارة شنجان alsvin 2022 مواصفات سيارة شنجان alsvin 2022 سوف نتعرف على المواصفات الخاصة بالفئات الثلاث لسيارة شنجان alsvin 2022

الفئة الأولى من سيارة شنجان alsvin 2022

تعمل الفئة الأولى بمحرك رباعي الاسطوانات وهي ذات سعة 1400 سي سي، تعمل سيارة شانجان Alsvin بقوة 101 حصان وأقصى عزم للدوران 135 نيوتن كما يحتوي على ناقل حركة يدوي يحتوي على خمس سرعات.

بقوة 101 حصان وأقصى عزم للدوران 135 نيوتن كما يحتوي على ناقل حركة يدوي يحتوي على خمس سرعات. تحتوي على بعض المواصفات الأخرى منها وجود وسائد هوائية ولمبه في الخلفية للشبوره وتحتوي على فرامل مانعة للانغلاق.

تم صنع المقاعد من القماش و تحتوي على جنود قياسها 14 بوصة.

تحتوي في الأمام على مصابيح هالوجين كهربائية بالإضافة إلى مرآيات جانبية.

تحتوي على نظام ترفيهي حيث تتمتع السيارة ب 2 مكبر صوت و بلوتوث. الفئة الثانية من سيارة شنجان alsvin 2022 تعمل سيارة شنجان alsvin 2022 الفئة الثانية بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، تعمل السيارة بقوة 107 حصان وعزم دوران 145 نيوتن.

الفئة الثانية بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، تعمل السيارة بقوة 107 حصان وعزم دوران 145 نيوتن. يعمل ناقل الحركة في سيارة شنجان alsvin 2022 أوتوماتيك وبه خمس سرعات متفاوتة.

أوتوماتيك وبه خمس سرعات متفاوتة. تحتوي على وسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية ونظام ثبات إلكتروني، ونظام التوازن في المرتفعات. الفئة الثالثة من سيارة شنجان alsvin 2022 تحتوي الفئة الثالثة على نفس مواصفات الفئة الثانية ويزداد عليها نظام تحذير المسافات من الخلف، والكاميرا الخلفية ووجود سخانات المرايا الجانبية.

وتحتوي على بعض المواصفات الأخرى منها عجلة القيادة متعددة المهام وجنوط الرياضة بها قياسها 15 بوصة، و إضاءة نهارية مصابيح. الفئة الثانية من سيارة شنجان alsvin 2022الفئة الثالثة من سيارة شنجان alsvin 2022 أسعار سيارة شنجان alsvin 2022 يبدأ سعر الفئة الأولى من سيارة شنجان alsvin حوالي 32.900 ريال سعودي.

حوالي 32.900 ريال سعودي. بينما تتوفر الفئة الثانية بسعر 36.900 ريال سعودي. مميزات سيارة شنجان alsvin تتميز السيارة بشكلها الأنيق الجذاب حيثُ تم صنع وجهتها من الشبك الأسود.

تتوفر السيارة بعدة ألوان منها الأبيض والأحمر والأسود والفضي والأزرق.

تحتوي السيارة على شاشة عرض المعلومات ومداخل يو اس بي وبلوتوث مميزات سيارة شنجان alsvin

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