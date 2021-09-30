العرض الجبار بدون تحويل راتب من بنك الراجحي أفضل عرض تقسيط سيارة شانجان alsvin  2022

أفضل عرض تقسيط سيارة شانجان alsvin 2022، تعتبر من أشهر السيارات التي توجد في المملكة العربية السعودية وهي بمثابة حلم للكثير نظرًا لكثير من المواصفات والميزات التي تمتلكها السيارة ولكن نطرًا لثمنها الباهظ لا يستطيع الكثير شراء السيارة نقدًا ولذلك قام بنك الراجحي بتقديم تقسيط سيارة شنجان alsvin 2022 بالطريقة التي تناسب كل عميل إليكم التفاصيل.

لا يحتاج العميل إلى دفعة أولى عند التقديم على عرض التقسيط.

تصل قيمة الرسوم الإدارية إلى 0.50%.

يبلغ قيمة تقسيط سيارة شانجان Alsvin أقل من 1500 ريال سعودي وكلما زادت مدة القسط زاد القسط الشهري.

أقل من 1500 ريال سعودي وكلما زادت مدة القسط زاد القسط الشهري. يمنح البنك فترة سداد تصل حتى 60 شهر.

تصل نسبة الدفعة الأخيرة من القسط حوالي 25% من سعر السيارة الأصلي.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى من سداد قسط سيارة شنجان alsvin حوالي 10% من سعرها الأصلي فإذا كان سعر السيارة هو 75 ألف ريال سعودي فتكون الدفعة الأولى هي 7500 ريال سعودي.

حوالي 10% من سعرها الأصلي فإذا كان سعر السيارة هو 75 ألف ريال سعودي فتكون الدفعة الأولى هي 7500 ريال سعودي. تصل نسبة الرسوم الإدارية إلى 0.50% من سعر السيارة.

يُمكن الحصول على عرض تقسيط سيارة شانجان Alsvin من الراجحي بفترة سداد تصل حتى 5 سنوات.

من الراجحي بفترة سداد تصل حتى 5 سنوات. يكون قيمة القسط الشهري منخفض وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط.

تبلغ نسبة الدفعة الأخيرة من القسط 25% من إجمالي سعر السيارة الأصلي.

أفضل عرض تقسيط سيارة شانجان alsvinتقسيط سيارة شنجان alsvin دون تحويل الراتبكيفية التقديم للحصول على عرض تقسيط سيارة شنجان alsvin

يبدأ العميل بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك ومعرفة كافة الشروط والبيانات والموافقة عليها.

يستطيع العميل أيضًا الاتصال على رقم البنك الخاص وهو 8001241222.

يستطيع العميل الذهاب إلى أحد فروع البنك أو من خلال معرض المجدوعي.

مواصفات سيارة شنجان alsvin 2022

سوف نقدم لكم مواصفات كل فئة من فئات سيارة شنجان alsvin

تعمل هذه الفئة بمحرك رباعي يعمل بسعة 1400 سي سي كما له قوة 101 حصان، اقصي عزم أثناء الدوران هو 135 نيوتن كما يتميز بناقل حركة له خمس سرعات مانيوال.

يعملان بمحرك رباعي الاسطوانات وله سعة 1500 سي سي وأقصى عزم دوران له 145 نيوتن يتميز بوجود ناقل حركة له خمس سرعات أوتوماتيكي

الفئة الأولى من سيارة شنجان alsvinالفئة الثانية والثالثة من سيارة شنجان alsvin