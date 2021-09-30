“السيارة الجبارة” سوزوكى بسيفيتارا الحديثة 2021 في السعودية مواصفات واسعار وطرق تقسيط

“السيارة الجبارة” سوزوكى بسيفيتارا الحديثة 2021 في السعودية ماركة بس فيتارا من إحدى أهم السيارات ضمن فئة سوزوكي اليابانية حيث تحتوي السيارة على العديد من المزايا الترفيهية والتي تجعلها من أفضل السيارات الأنيقة والتي تتناسب مع الاستخدامات الترفيهية والرحلات العائلية حيث تمتلك مظهر خارجي جميل واطارات قوية للعجلات تجعلها قادرة على التحمل للسفر لمسافات طويلة وهذا إلى جانب خدمات التقسيط التي يتم تقديمها على السيارة لجميع سكان المملكة وتتمثل أهم تفاصيل السيارة في كل من الآتي.

في السعودية

تشتمل الوظائف والمزايا الترفيهية لهذه السيارة وأحدث الخدمات المودة بها في كل من هذه الأجزاء التالية

تتميز هذه السيارة بإحدى المزايا الترفيهية وهذا لاحتوائها على فتحة سقف بانوراما.

من الداخل والتي تم العمل على تصميمها من خلال استخدام مادة الكروم والتي تجعلها أخف من حيث الوزن.

والعمل بطريقة أكثر مرونة.

تم تزويد السيارة بإحدى الشاشات التي تدعم تقنية التاتش وتصل إلى 7 انش.

تصميم زجاجها الداخلي من خلال تزويده ب النوافذ المظلمة.

والتي تمنحك رؤية الأشخاص من داخل السيارة وحجب الرؤية من الخارج.

تحتوي السيارة على تكييف يعمل على ضبط معدلات الهواء والأجواء الداخلية للسيارة.

المقاعد الداخلية للسيارة يمكن تغيير اتجاهاتها بعدة زوايا مختلفة لتمنح الركاب راحة أكثر عند الجلوس داخل هذه السيارة.

تستطيع تسديد دفعات شهرية لهذه السيارة والتي لا تزيد عن 1000 ريال سعودي وتتيح خدمة التقسيط من خلال عدة مزايا مهمة في السداد ضمن السيارات المقدمة. من شركة عبداللطيف الذي يتضمن هذه البيانات التالية