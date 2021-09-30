انخفاض سعر هيونداي النترا 2020 ستاندر 2.0 بنسبة جبارة تتجاوز 20%، النترا هي سيارة سيدان اقتصادية بحجم بين المتوسط والصغير تنافس تويوتا كورولا، كيا سيراتو، هوندا سيفك و مازدا 3، تتميز هيونداي النترا بأنها أحد أكثر السيارات مبيعاً في المملكة، حيث أثبتت نجاحاً رائعاً في الأسواق السعودية وخاصة أن سعر السيارة مناسب جداً مقارنة بالمواصفات الرائعة. يمتلك موديل 2020 من النترا ثلاث فئات رخيصة السعر إلى حد ما حيث أن هناك فئة ستاندر بمحرك 1600 سي سي وهي الأرخص، الفئة المطورة بمحرك 2000 سي سي وهي الأعلى، وهناك فئة ستاندر بمحرك 2000 سي سي وسعرها يتوسط الفئتين السابقتين.

سعر ومواصفات هيونداي النترا 2020

حظت الفئة المتوسطة من هيونداي النترا 2020 بتخفيض مذهل ضمن تصفيات معارض الرياض، هذه الفئة تتوسط الطراز الأعلى المطور والطراز الأقل الذي يأتي بمحرك 1.6 لتر، وهي تأتي بمحرك 2000 سي سي 4 سلندر يولد قوة 156 حصان مع قير أوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك بنظام دفع أمامي. انضمت هذه الفئة إلى سلسلة تخفيضات اليوم الوطني المتواصلة حتى الآن، ويختص العرض بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، حيث أصبح سعر هيونداي النترا 2020 ستاندر 2.0 حوالي 61 ألف و525 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 76 ألف و500 ريال بتوفير يتجاوز 20%.

تحتوي النترا ستاندر 2.0 موديل 2020 على إضاءة رئيسية هالوجين، نور عالي ومنخفض مع لمبة كشاف ضباب والأُخرى رويس، إشارات عند الانعطاف على المرأة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي. الجنوط مقاسها 15 إنش وصرفية الوقود ممتازة في هذه الفئة من النترا؛ حيث يمنحك اللتر الواحد من بنزين 91 إمكانية السير مسافة 16.1 كيلو متر ستاندر 2.0، السيارة بها أربعة حساسات خلفية وعدد 2 وسادة هوائية، إضافة إلى نُظُم مراقبة ضغط الهواء في الإطارات والتحكم في الانزلاق إلى جانب مكابح ABS مانعة للانغلاق.

النترا 2020 فئة ستاندر 2.0

تتميز هيونداي النترا 2020 فئة ستاندر 2.0 بمقاعد مخمل وداخلية مزيج بين البيج والأسود مع مسند وسطي للمقاعد الخلفية، كما أن بها تطعيمات كروم داخلية بالإضافة إلى مقابض من الكروم مع كربون فايبر على التابلون. مكيف يدوي أربعة سرعات مع حاملات أكواب ومسند وسطي للمقاعد الأمامية بالإضافة إلى فتحات تكييف خلفية، المقود ثلاثي مكسي جلد للتحكم في النظام الصوتي وعداد الرحلات ونظام تثبيت السرعة.تتميز السيارة أيضاً بفتحة سقف ومفتاح ريموت ونوافذ كهربائية بالاضافة إلى إقفال آلي لجميع الأبواب، شاشة معلومات وسطية تدعم نظام أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، منافذ للشحن والطاقة مع أوامر صوتية وعدد 4 مكبرات للصوت في النترا ستاندر موديل 2020.