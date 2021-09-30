سيارات مستوردة شبه جديدة للبيع لدى حراج جدة للسيارات المستعملة، نقدم لكم اليوم عروض سيارات مستعملة استيراد معدلة بمعرض الموتر المميز للسيارات القريب من الاستاد الوطني في جدة. السيارة الأولى في تقريرنا هي مرسيدس S350 أوتوماتيك موديل 2008 فئة فل كامل، اللون الخارجي أبيض والداخلي بيج والممشى 200 ألف كيلو متر وسعرها 65 ألف ريال. كما تتوفر سيارة اس ار تي 8 موديل 2016 فئة فل كامل مع فتحة سقف بانوراما، اللون الداخلي أبيض مع داخلية مزيج بين الأوف وايت والأسود، الماكينة 8 سلندر والجير أوتوماتيك والممشى 119 ألف كيلو متر، السعر 98 ألف ريال.

سيارات مستوردة شبه جديدة للبيع

تتوفر سيارة موستنج كشف باللون الأحمر موديل 2016 فئة فل كامل، محرك 6 سلندر ممشاها 119 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك، السعر 98 ألف ريال قابل للتفاوض. تتوفر سيارة كرايسلر SRT مستعمل موديل 2019 فئة S معدلة للبيع بسعر 135 ألف ريال، اللون الخارجي أسود والداخلي مزيج بين الأوف وايت والأسود، ممشى السيارة قليل جداً 41 ألف كيلو متر فقط بمحرك سداسي الأسطوانات ونظام جر أوتوماتيكي للعجلات.

كما تتوفر للبيع سيارة اس ار تي 8 مستعمل مستورد موديل 2016 فئة فل كامل، اللون أبيض بدون رش أو حوادث مع داخلية مزيج بين الأسود والأحمر، جميع محركات السيارة على الشرط وممشاها 160 ألف كيلو متر بجير أوتوماتيك والسعر المطلوب 130 ألف ريال. و تتوفر سيارة مرسيدس S500 65 مستورد موديل 2008 للبيع بسعر67 ألف ريال، السيارة فئة فل كامل معدلة بالكامل 2020 وحالتها نظيفة جداً، اللون رمادي والجير أوتوماتيكي والممشى 138 ألف كيلو متر.

سيارات مستعملة نظيفة للبيع

كما تتوفر سيارة مرسيدس G63 أوتوماتيك مستعملة موديل 2015 فئة فل كامل، السيارة عليها تعديل 2020 ممشاها 236 ألف كيلو متر ومزودة دبل وكافر عليه شعار مرسيدس بشكل مميز، اللون الخارجي أسود والداخلي مزيج بين الأسود والأحمر، السيارة بها لوحة مميزة كذلك وسعرها 270 ألف ريال قابل للتفاوض. وتتوفر سيارة مرسيدس S63 معدل بدون رش موديل 2016، السيارة فخمة ونظيفة جداً مُعدل 2020 فئة فل كامل، اللون أسود من الخارج وبيج من الداخل ممشاها 145 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 220 ألف ريال.