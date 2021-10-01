ارخص 3 سيارات svu في الكويت يصل سعرها ال15 الف دينار بالمواصفات والاسعار

ارخص 3 سيارات svu في الكويت يصل سعرها ال15 الف دينار تعرف سيارات svu بأنها واحدة من أهم أنواع السيارات المتواجدة داخل السوق العربية والتي يتم تداولها بين المواطنين داخل الدول المختلفة ومن أكثر البلدان التي تهتم بمجال شراء السيارات الرياضية svu وهي دولة الكويت والتي تتضمن بداخلها عدة ماركات وأنواع مختلفة تتميز بسرعتها العالية وامكانياتها المرتفعة في إطار تكاليف مادية بسيطة للشراء والتي تتضمن من خلالها ثلاث ماركات اساسية لهذه السيارات الرياضية بأسعار لا تتعدى 15 ألف دينار سوى في بعض الأنواع الطفيفة متضمنة كل من السيارات التالية. ارخص 3 سيارات svu في الكويت يصل سعرها ال15 الف دينار اليكم قائمة بأرخص ثلاث سيارات يبحث عنها الشباب لسعرها القليل وهي كالتالي:- سارة فولكس تيرامونت يتواجد بداخل السيارة إحدى المحركات الأساسية من نوعية v6 وتصل سعت السيارة التخزينية. إلى حوالي 3. 6 لتر.

تبلغ قوة العزم الخاصة بهذه السيارة بمعدل دوران يصل إلى 380 نيوتن لكل متر بينما تبلغ السيارة قوة 276 حصان.

تتميز السيارة بتزويدها بإحدى أنظمة الدفع الرباعي هذا بجانب تزويدها بشاشة لمس والتي يبلغ مقاسها حوالي 6.5 بوصة.

متواجد بداخلها غينيس او ناقل للحركة يعمل بشكل اوتوماتيكي والذي تدرج سرعته إلى 8 سرعات اساسية.

يوجد نوعين أساسيين من هذه السيارة وهم سيارة اوتوماتيك sawd بسعر يعادل 10900 دينار وسيارة اوتوماتيك s3l بسعر 14550 دينار كويتي. سيارة اودي Q5 تعمل هذه السيارة من خلال توفير شاحن توريني بداخلها وتصل سعة التخزين لما يعادل 2.0 لتر أساسي والتي تأتي على هيئة اربع اسطوانات داخلية.

تبلغ قوة السيارة بمعدل 261 حصان إلى جانب ارتفاع قوة العزم والتي تصل إلى 370 نيوتن لكل دقيقة من معدلات الدوران.

هذه السيارة تقوم بعملها من خلال نظام دفع كلي للعجل بداخلها إلى جانب تزويدها بناقل للحركة والذي يندرج. في مستويات سرعته إلى حوالي سبع سرعات داخلية.

تحتوي على عدة مزايا ترفيهية إضافية. مثل شاشة. اللمس والتي تصل إلى 10 بوصة مع جهاز استريو والذي يوفر عدد 10 مكبرات صوتية بجانب توفير إحدى النقط المتخصصة في اتصال الواي فاي.

يوجد نوعين من هذه السيارة وهم سيارة Tfsi Quattro بسعر 15300 دينار وسيارة اوتوماتيك Tfsi بسعر يصل إلى 17800 دينار. سيارة نيسان باثفايندر تبلغ سعة السيارة بمعدل 3500 سي سي وتأتي مزودة بمحرك يعمل ب اسطوانات سداسية الطراز.

تعمل أنظمة السيارة بقوة 284 حصان مع تزويد السيارة بإحدى العدادات الرقمية والتي تصل شاشتها إلى 12.3 بوصة.

تتنوع فئات السيارة بين سيارة. اوتوماتيك s2wD بسعر يعادل 9749 دينار وسيارة sv4wd بمبلغ مادي يصل إلى 11749 دينار كويتي. الوسوم

ارخص 3 سيارات svu في الكويت يصل سعرها ال15 الف دينار تعرف سيارات svu بأنها واحدة من أهم أنواع السيارات المتواجدة داخل السوق العربية والتي يتم تداولها بين المواطنين داخل الدول المختلفة ومن أكثر البلدان التي تهتم بمجال شراء السيارات الرياضية svu وهي دولة الكويت والتي تتضمن بداخلها عدة ماركات وأنواع مختلفة تتميز بسرعتها العالية وامكانياتها المرتفعة في إطار تكاليف مادية بسيطة للشراء والتي تتضمن من خلالها ثلاث ماركات اساسية لهذه السيارات الرياضية بأسعار لا تتعدى 15 ألف دينار سوى في بعض الأنواع الطفيفة متضمنة كل من السيارات التالية. ارخص 3 سيارات svu في الكويت يصل سعرها ال15 الف دينار اليكم قائمة بأرخص ثلاث سيارات يبحث عنها الشباب لسعرها القليل وهي كالتالي:- سارة فولكس تيرامونت يتواجد بداخل السيارة إحدى المحركات الأساسية من نوعية v6 وتصل سعت السيارة التخزينية. إلى حوالي 3. 6 لتر.

تبلغ قوة العزم الخاصة بهذه السيارة بمعدل دوران يصل إلى 380 نيوتن لكل متر بينما تبلغ السيارة قوة 276 حصان.

تتميز السيارة بتزويدها بإحدى أنظمة الدفع الرباعي هذا بجانب تزويدها بشاشة لمس والتي يبلغ مقاسها حوالي 6.5 بوصة.

متواجد بداخلها غينيس او ناقل للحركة يعمل بشكل اوتوماتيكي والذي تدرج سرعته إلى 8 سرعات اساسية.

يوجد نوعين أساسيين من هذه السيارة وهم سيارة اوتوماتيك sawd بسعر يعادل 10900 دينار وسيارة اوتوماتيك s3l بسعر 14550 دينار كويتي. سيارة اودي Q5 تعمل هذه السيارة من خلال توفير شاحن توريني بداخلها وتصل سعة التخزين لما يعادل 2.0 لتر أساسي والتي تأتي على هيئة اربع اسطوانات داخلية.

تبلغ قوة السيارة بمعدل 261 حصان إلى جانب ارتفاع قوة العزم والتي تصل إلى 370 نيوتن لكل دقيقة من معدلات الدوران.

هذه السيارة تقوم بعملها من خلال نظام دفع كلي للعجل بداخلها إلى جانب تزويدها بناقل للحركة والذي يندرج. في مستويات سرعته إلى حوالي سبع سرعات داخلية.

تحتوي على عدة مزايا ترفيهية إضافية. مثل شاشة. اللمس والتي تصل إلى 10 بوصة مع جهاز استريو والذي يوفر عدد 10 مكبرات صوتية بجانب توفير إحدى النقط المتخصصة في اتصال الواي فاي.

يوجد نوعين من هذه السيارة وهم سيارة Tfsi Quattro بسعر 15300 دينار وسيارة اوتوماتيك Tfsi بسعر يصل إلى 17800 دينار. سيارة نيسان باثفايندر تبلغ سعة السيارة بمعدل 3500 سي سي وتأتي مزودة بمحرك يعمل ب اسطوانات سداسية الطراز.

تعمل أنظمة السيارة بقوة 284 حصان مع تزويد السيارة بإحدى العدادات الرقمية والتي تصل شاشتها إلى 12.3 بوصة.

تتنوع فئات السيارة بين سيارة. اوتوماتيك s2wD بسعر يعادل 9749 دينار وسيارة sv4wd بمبلغ مادي يصل إلى 11749 دينار كويتي.

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