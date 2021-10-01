مواصفات واسعار شانجان CS85 الجديدة كليا 2022 وطرق التقسيط من بنك الراجحي

مواصفات واسعار شانجان CS85 الجديدة كليا 2022 نتشر سيارات شانجان بموديلاتها المختلفة حيث تتميز هذه السيارة بارتفاع معدلات السرعة الخاصة بها وتزويدها بالعديد من تقنيات الأمان وسبب انتشار تلك السيارة تواجد العديد من الشركات التي تقدم موديلات السيارة بعدة عروض ومن آخرها عرض شركة الراية بالتعاون مع بنك الراجحي والذي يتيح تقسيط السيارة دون دفع أي مبالغ مالية عند بدء الشراء والتعرف على هذا العرض بشكل أكثر تفصيلًا يمكنك الاطلاع على كل من الآتي.

يوفر بنك الراجحي عروض على شراء السيارات الخاصة بفئة شانجان من خلال تقديم السيارات بدون دفع اول ثلاث أقساط مع العديد من العروض الأخرى والتي تجذب العديد من المواطنين لاختيار فكرة التقسيط عبر هذا البنك حيث تتضمن كل من العروض التالية

يوجد لها أنطمة تحذير عند السرعة.

نظام قفل الي حديث للابواب مع نظام ركن السيارة الالي.

يوجد منها اللون الازرق والرمادي والاحمر والابيض والبني.

تتميز مقاعد السيارة من الداخل بنوع جلدي فخم باللون الاحمر حيث تسع المقاعد 5 أشخاص.

كل المقاعد مزودة بنظام التحكم الكهربائي.

كما يوجد بها شاشة كبيرة مقاس 12 بوصة عالية الجودة.

نظام قفل الي حديث للابواب مع نظام ركن السيارة الالي. يوجد منها اللون الازرق والرمادي والاحمر والابيض والبني. تتميز مقاعد السيارة من الداخل بنوع جلدي فخم باللون الاحمر حيث تسع المقاعد 5 أشخاص. كل المقاعد مزودة بنظام التحكم الكهربائي. كما يوجد بها شاشة كبيرة مقاس 12 بوصة عالية الجودة. عند الاشتراك في العرض خلال الفترات الحالية سوف تحصل على خدمة صيانة مجانية للسيارة.

قد تستمر من تاريخ الشراء وحتى عالميين من الاستخدام.

ويمكن الحصول على صيانة مجانية للسيارة قبل أن تتخطى حاجز 55000 كيلومتر.

في حالة تخطي هذا الحاجز من استخدام السيارة ترفع خدمة الصيانة المجانية.

تقوم الشركة بدفع المبالغ المالية الخاصة بأول ثلاث أقساط السيارة في فترة التقسيط.

تستمتع بالحصول على السيارة واستخدامها دون القيام بدفع أي رسوم إدارية أو مقدم للحجز.

حيث تتم جميع المعاملات بشكل مجاني.

تقديم خدمات الحماية والمساعدة على الطرق المختلفة طوال فترة العامين من ضمان السيارة.

تقدم هذه العروض على سيارات شانجان وتنطبق هذه العروض علي بعض الفئات الخاصة من السيارة وفقًا لشروط سريان العرض والتي تتمثل في كل من البيانات التالية