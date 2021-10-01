مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة تعرف على أجدد سيارة كهربائية

- 1/2
- 2/2
مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة ، تم الإعلان عن عربة رولز رويس Motor cars وهذا في خضم لحظة للتاريخ حيث أن هذا إعلان عن قُرب اختبار أول سيارة رولز رويس كهربائية بشكل كامل وتحمل علامة رولز رويس على الطريق، وتخطو بأول خطوتها نحو المستقبل اللامع والمختلف وفي تلك المقالة سنطلعك على التسريبات التي أطالت تلك السيارة وماهو رأي الخبراء فيها ونعطيك لمحة عن أسعارها فتابعونا.مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة
وبمناسبة إعلان الشركة الاستثنائي فقال “تورستن-مولر أوتفوش” وهو الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز معلقاً :
Spectre من الخارج
اليوم وبعد أن مّر 117 سنة على تأسيس الشركة – رولز رويس – ، يسعدني وبكل فخر أن أُعلن عن اقتراب رولز-رويس من ان تبتدئ برنامج اختبار على الطريق وذلك لسيارة جديدة استثنائية ، تلك السيارة سوف تحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية كاملاً في العالم وسوف تشكّل أول منتج فخم من ذلك النوع . ولن يكون ذلك المنتج الجديد هو سيارة اختبارية ، بل سيارة سيتم إنتاجها بالفعل و سوف يتم اختبارها على مرأى ومسمع من الجميع وسوف يتمكن عملاء الشركة من ان يستلموا أولى سياراتهم في الربع الرابع من العام .2023
- ظهرت صورة للعربة ولكن كان عليها كسوة تمويهية فلم يظهر منها الكثير
- ولكن يظهر من الصور ان العربة من فئة الكوبية.
- كما ان العربة تمتلك أبواب مفصلات خلفية.
- كما أعلن المدير التنفيذي لرولز رويس أن المحرك لن يقل عن محرك الV12.
- كذلك سوف يكون لها قدرة على التسارع لا تقل عن 60 ميل في الساعة وذلك في خلال 4.3 ثانية فقط.
- وأضاف المدير التنفيذي أن العربة تتميز بالهدوء والثبات وبعزم الدوران الفوري.
استكمل المدير التنفيذي لشركة رولز رويس أنه تم سؤاله مراراً وتكراراً وعلى مر العقد الماضي كله عن موعد إطلاق أول سيارة رولز رويس كهربائية.
- وقد كانت الشركة تختبر في رولز رويس مجموعة لكي تنقل الحركة بالطاقة الكهربائية وذلك منذ وقت
- وفي عام 2011، تم إسدال الستار عن سيارة فانتوم 102 إي إكس الاختبارية.
- وفي عام آخر تحديداً 2016 تم إسدال الستار عن سيارة 103 إي إكس الاختبارية والتي كانت سبباً في تجسيد رؤيتنا للعقود القادمة.
لم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر السيارة Spectre ولكن تابعونا لمعرفة كل جديد
وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالتنا عن مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.
الوسوم
مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة ، تم الإعلان عن عربة رولز رويس Motor cars وهذا في خضم لحظة للتاريخ حيث أن هذا إعلان عن قُرب اختبار أول سيارة رولز رويس كهربائية بشكل كامل وتحمل علامة رولز رويس على الطريق، وتخطو بأول خطوتها نحو المستقبل اللامع والمختلف وفي تلك المقالة سنطلعك على التسريبات التي أطالت تلك السيارة وماهو رأي الخبراء فيها ونعطيك لمحة عن أسعارها فتابعونا.مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة
وبمناسبة إعلان الشركة الاستثنائي فقال “تورستن-مولر أوتفوش” وهو الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز معلقاً :
Spectre من الخارج
اليوم وبعد أن مّر 117 سنة على تأسيس الشركة – رولز رويس – ، يسعدني وبكل فخر أن أُعلن عن اقتراب رولز-رويس من ان تبتدئ برنامج اختبار على الطريق وذلك لسيارة جديدة استثنائية ، تلك السيارة سوف تحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية كاملاً في العالم وسوف تشكّل أول منتج فخم من ذلك النوع . ولن يكون ذلك المنتج الجديد هو سيارة اختبارية ، بل سيارة سيتم إنتاجها بالفعل و سوف يتم اختبارها على مرأى ومسمع من الجميع وسوف يتمكن عملاء الشركة من ان يستلموا أولى سياراتهم في الربع الرابع من العام .2023
- ظهرت صورة للعربة ولكن كان عليها كسوة تمويهية فلم يظهر منها الكثير
- ولكن يظهر من الصور ان العربة من فئة الكوبية.
- كما ان العربة تمتلك أبواب مفصلات خلفية.
- كما أعلن المدير التنفيذي لرولز رويس أن المحرك لن يقل عن محرك الV12.
- كذلك سوف يكون لها قدرة على التسارع لا تقل عن 60 ميل في الساعة وذلك في خلال 4.3 ثانية فقط.
- وأضاف المدير التنفيذي أن العربة تتميز بالهدوء والثبات وبعزم الدوران الفوري.
استكمل المدير التنفيذي لشركة رولز رويس أنه تم سؤاله مراراً وتكراراً وعلى مر العقد الماضي كله عن موعد إطلاق أول سيارة رولز رويس كهربائية.
- وقد كانت الشركة تختبر في رولز رويس مجموعة لكي تنقل الحركة بالطاقة الكهربائية وذلك منذ وقت
- وفي عام 2011، تم إسدال الستار عن سيارة فانتوم 102 إي إكس الاختبارية.
- وفي عام آخر تحديداً 2016 تم إسدال الستار عن سيارة 103 إي إكس الاختبارية والتي كانت سبباً في تجسيد رؤيتنا للعقود القادمة.
لم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر السيارة Spectre ولكن تابعونا لمعرفة كل جديد
وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالتنا عن مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة تعرف على أجدد سيارة كهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.