مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة تعرف على أجدد سيارة كهربائية

مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة ، تم الإعلان عن عربة رولز رويس Motor cars وهذا في خضم لحظة للتاريخ حيث أن هذا إعلان عن قُرب اختبار أول سيارة رولز رويس كهربائية بشكل كامل وتحمل علامة رولز رويس على الطريق، وتخطو بأول خطوتها نحو المستقبل اللامع والمختلف وفي تلك المقالة سنطلعك على التسريبات التي أطالت تلك السيارة وماهو رأي الخبراء فيها ونعطيك لمحة عن أسعارها فتابعونا.

مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة

وبمناسبة إعلان الشركة الاستثنائي فقال “تورستن-مولر أوتفوش” وهو الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز معلقاً :

اليوم وبعد أن مّر 117 سنة على تأسيس الشركة – رولز رويس – ، يسعدني وبكل فخر أن أُعلن عن اقتراب رولز-رويس من ان تبتدئ برنامج اختبار على الطريق وذلك لسيارة جديدة استثنائية ، تلك السيارة سوف تحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية كاملاً في العالم وسوف تشكّل أول منتج فخم من ذلك النوع . ولن يكون ذلك المنتج الجديد هو سيارة اختبارية ، بل سيارة سيتم إنتاجها بالفعل و سوف يتم اختبارها على مرأى ومسمع من الجميع وسوف يتمكن عملاء الشركة من ان يستلموا أولى سياراتهم في الربع الرابع من العام .2023

ظهرت صورة للعربة ولكن كان عليها كسوة تمويهية فلم يظهر منها الكثير

ولكن يظهر من الصور ان العربة من فئة الكوبية.

كما ان العربة تمتلك أبواب مفصلات خلفية.

كما أعلن المدير التنفيذي لرولز رويس أن المحرك لن يقل عن محرك الV12.

كذلك سوف يكون لها قدرة على التسارع لا تقل عن 60 ميل في الساعة وذلك في خلال 4.3 ثانية فقط.

وأضاف المدير التنفيذي أن العربة تتميز بالهدوء والثبات وبعزم الدوران الفوري.

Spectre من الخارجرولز رويس من الداخل

استكمل المدير التنفيذي لشركة رولز رويس أنه تم سؤاله مراراً وتكراراً وعلى مر العقد الماضي كله عن موعد إطلاق أول سيارة رولز رويس كهربائية.

وقد كانت الشركة تختبر في رولز رويس مجموعة لكي تنقل الحركة بالطاقة الكهربائية وذلك منذ وقت

وفي عام 2011، تم إسدال الستار عن سيارة فانتوم 102 إي إكس الاختبارية.

وفي عام آخر تحديداً 2016 تم إسدال الستار عن سيارة 103 إي إكس الاختبارية والتي كانت سبباً في تجسيد رؤيتنا للعقود القادمة.

سعر رولز رويس

لم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر السيارة Spectre ولكن تابعونا لمعرفة كل جديد

وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالتنا عن مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.