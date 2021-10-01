سيارات للتقبيل على بنك الراجحي بقسط شهري بسيط وبدون مقابل أو رسوم، نقدم لكم اليوم مجموعة من أحدث سيارات هيونداي المتاحة للتنازل بدون مقابل عبر بنك الراجحي، حيث قام مالكي تلك السيارات بعرضها لللتقبيل بدون رسوم لأسباب مختلفة مثل السفر أو الزواج أو الرغبة في تبديل الموديل الحالي بموديل أحدث. ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة هيونداي النترا نص فل (فئة سمارت بلس) موديل 2021، سعة المحرك 2000 سي سي والقير أوتوماتيك وقراءة العداد 35000 كيلو متر قابل للزيادة البسيطة، تم سداد دفعة أولى 15 ألف ريال + أقساط 10 أشهر قيمة القسط 1048 ريال، السيارة بدون مقابل للتقبيل على الراجحي مع العلم أن هناك دفعة أخيرة قيمتها 40 ألف ريال.

سيارات للتقبيل على الراجحي بدون مقابل

متاح أيضاً في تبوك سيارة هيونداي النترا مستعملة موديل 2020 للتقبيل بدون رسوم على بنك الراجحي، سعة 2000 سي سي والقير أوتوماتيكي وقراءة العداد لم تتجاوز 38 ألف كيلو متر، تتميز السيارة بمواصفات فل كامل حيث تحتوي على حساسات وكاميرا مدمجة ونظام تثبيت للسرعة وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل بدون مقابل للتقبيل على الراجحي مع العلم أن هناك دفعة أخيرة قيمتها 25 ألف ريال،تم دفع 21 قسط قيمة القسط القسط 1239 ريال ويتبقى 39 قسط مع إمكانية السداد المبكر بمبلغ 63 ألف ريال.ا

تتوفر ازيرا موديل 2021 في مدينة الطائف للتنازل بدون مقابل عبر الراجحي بقسط شهري 2090 ريال، الماكينة 6 سلندر وسعة المحرك 3.5 لتر بقير أوتوماتيك، عداد السيارة مسجل قراءة 61 ألف كيلو متر وهي تحت الضمان حتى 100 ألف كيلو متر ممشى. تم سداد أربعة آلاف ريال كدفعة أولى بالاضافة إلى أقساط سنة كاملة، يمكنك طلب السداد المبكر للسيارة عبر بنك الراجحي وقيمته 131 ألف ريال تقريباً.

سيارات للتنازل بدون رسوم

متوفر للتقبيل بدون رسوم أو مقابل في حائل سيارة هيونداي اكسنت موديل 2021، البودي وكالة والماكينة 4 سلندر بسعة 1.4 لتر والقير أوتوماتيكي وعدادها مسجل 15 ألف كيلو متر. القسط الشهري لهذه المركبة 782 ريال يوجد دفعة أخيرة قيمتها 25 ألف ريال. تم سداد بالفعل أقساط سنة وأربعة أشهر ويتبقى 44 قسط للتنازل بدون مقابل على الراجحي، يمكنك طلب السداد المبكر بمبلغ 54180 ريال.

السيارة الأخيرة في تقريرنا هي هيونداي سوناتا سمارت موديل 2019 للتقبيل بدون رسوم على بنك الراجحي، الماكينة 4 سلندر بسعة 2.4 لتر والقير أوتوماتيك وعدادها 43000 ألف كيلو متر. السيارة للتكييش او التقبيل بدون مقابل حالتها ممتازة 100% بدون أي عيوب. تم سداد قيمة 18 قسط والتي تبلغ 1521 شهرياً ويتبقى 42 قسط ولا توجد دفعة أخيرة مستحقة للبنك، السيارة بها مواصفات فل كامل بفتحة سقف بانوراما ومقاعد جلد باللون الجملي وكاميرا خلفية وحساسات، بالاضافة إلى تشغيل بصمة ودخول ذكي وغيرها من المميزات.