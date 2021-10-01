سيارات مخزن استعمال خفيف للبيع بحالة الوكالة في حراج السيارات

سيارات مخزن استعمال خفيف بحالة الوكالة للبيع في حراج السيارات، كعادتكم معنا جمعنا لكم مجموعة من عروض السيارات المستعملة استعمال نظيف وممشى قليل في موقع حراج السعودية. السيارة الأولى في متابعتنا اليوم هي تويوتا جيب برادو أوتوماتيك موديل 2008 فل كامل وارد الفطيمي وتتواجد في مدينة جدة، السيارة مخزن معظم الوقت وقوف في الجراج وممشاها فقط 179 ألف كيلو متر بمعدل قليل للغاية سنوياً، المحرك 6 سلندر والبودي مشدود بلد وبها رشوش متفرقة تم عملها لأسباب تجميلية فقط، السيارة فل كامل بها دبل خفيف وثقيل وفتحة سقف وثلاجة ومقاعد جلد وباقي المواصفات المعروفة، جميع المحركات على الشرط والسعر 45 ألف ريال.

سيارات مخزن للبيع بحالة الوكالة

تتوفر للبيع في مدينة الرياض سيارة اودي مستعمل مخزن موديل 2007 فئة A8، اللون عنابي غامق بودي وكالة وممشى لا يتجاوز التسعين ألف كيلو متر، تحتاج السيارة إلى ماكينة تكييف (كمبروسور) وحد البيع 25 ألف ريال فقط. وتتوفر للبيع في الحوية بالطائف سيارة كيا سيراتو شبه جديدة بحالة الوكالة بسعر 31 ألف ريال، الإستمارة جديدة والفحص جديد أما المحرك فهو بسعة 1600 cc والجير أوتوماتيكي، الداخلية نظيفة والمقاعد مخمل والمحركات والبودي 100٪ واللون مميز بيج قريب من اللؤلؤي، الممشى 58 ألف كيلو فقط.

تتوفر للبيع في الشرقية سيارة كيا سيراتو مستعمل موديل 2012 وارد الجبر للسيارات، السيارة بالكامل وكالة ما عدا الجانب الأيمن به رش خفيف إثر حكة بسيطة، تتميز السيارة بتشغيل بصمة وإمكانية التحكم من خلال المقود وتحكم كهربائي بالكامل في الزجاج والمرايات، الجير أوتوماتيكي والممشى 83 ألف كيلو متر فقط بمعدل أقل من تسعة آلاف كم كل عام، السيارة غاية في النظافة استخدام خفيف داخليه جديدة تكيف ثلج والسعر 25.000 ريال فقط.

سيارات مستعملة نظيفة للبيع

تتوفر سيارة جي ام اس سييرا 4*4 مستعمل موديل 2014 للبيع بالاحساء، السيارة وارد الجميح بها محرك عملاق 8 سلندر حجمه 5.3 لتر والجير أوتوماتيكي وكلاهما على الشرط، مقاس الجنوط 18 إنش وبها دبل ثقيل وخفيف مع حساسات خلفية. السيارة بها إمكانية تشغيل بصمة + التشغيل عن بعد، وتتميز بمقاعد مخمل وتخشيبة داخلية وشاشة معلوماتية وتحكم كهربائي في مقعد السائق، والحد النهائي للبيع هو 125 ألف ريال.

وتتوفر للبيع تويوتا لاندكروزر موديل 2014 مخزن بممشى107 ألف كيلو متر فقط، السيارة طراز GXR ففئة الفل الكامل بمحرك 8 سلندر وجير أوتوماتيكي. السيارة شبه جديدة أغلب الوقت واقفة بالجراج وبها جميع المواصفات المعروفة لهذه الفئة، حيث تحتوى على مكيف مركزي ودفلوك + دبل خفيف وثقيل، بالاضافة إلى فتحة سقف وجناح ومقاعد مخمل ونظام مثبت سرعة وحساسات وكاميرا وغيرها من المميزات، السيارة وارد عبد اللطيف جميل بمدينة الرياض لونها أبيض لؤلؤي جميع الصيانات في الوكالة وسعرها 125 ألف ريال.