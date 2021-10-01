العرض الجبار ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2021 بدون مقدم لمدة 5 سنوات

ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر، تعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر من أكثر أنواع السيارة المفضلة لدي الكثير من السعوديين لإنها تحتوى على العديد من المواصفات والإمكانيات غير متاحة في سيارات أخري ولكن من المؤكد ان الكثير من الأشخاص لا يمتلك سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2021 لذلك هناك عروض تقسيط تقدمها شركة تويوتا للحصول على السيارة وهذه العروض هي .

قد يصل سعر سيارة تويتا لاند كروزر 207.345 ألف ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية مضاف إليه القيمة المضافة وقيمة الضريبة .

يمكن الحصول على سيارة تويوتا لاند كروزر خلال 5 سنوات بالتقسيط .

يتم دفع 50% من الدفعة الأولي .

وقد تصل قيمة القسط الشهري لسيارة تويوتا 600ريال سعودي في الشهر .

ويتم تحديد قيمة القسط بناءً على الدفعة الأولي المقدمة للبنك .

توجد سيارة تويوتا هايلكس 2021 والتي يكون سعرها 76.400 ريال سعودي، ويتم تقسيطها بمبلغ 1.528 ريال .

كما توجد سيارة تويوتا يارس بسعر 49.600 ريال سعودي ويتم تقسيطها بمبلغ 972 ريال سعودي .

وتوجد سيارة تويوتا لاند كروز بسعر 113.900 ريال سعودي وتقسط بسعر 2.556 ريال سعودي .

ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزرأفضل عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر من عبد اللطيف جميلأحدث مواصفات سيارة لاندكروزر

تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر على العديد من المواصفات التي تميزها عن غيرها وهي :-

تعتبر سيارة تويوتا مفضلة لدى العائلات لإنها تحتوى على ثمان مقاعد .

كما أن المقاعد الأمامية مريه جداً وتتميز سيارة تويوتا بالاتساع من الداخل .

كما هناك أمكانية الرؤية بموضوع لجميع الركاب داخل السيارة .

لها قدرة فائقة في السير على الطرق الصعبة والرمال .

يوجد في سيارة تويوتا لاند كروزر قوة الدفع الرباعية كبيرة .

قوة الدفع الرباعية كبيرة . يوجد من سيارة تويوتا 9 ألوان مختلفة مثل ( أبيض سوبر و رمادي معدني وبني نحاسي .

الصف الأخير من سيارة تويوتا يفضل أن يخلص به السيارة لإنه محكم بعكس المقاعد الوسط .

مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2021

قد يوجد العديد من المميزات في سيارة تويوتا لاند كروزر ومن أهم هذه المميزات هي :-

قد تحتوي سيارة تويوتا على مصابيح تعمل في النهار لتسهل رؤية الطرق الصعبة أثناء المرور بها .

كما تحتوى على عجلات سعتها 18 بوصه، وقد تم صنعها من المعدن .

تعتبر سيارة تويوتا من أكثر أنواع السيارات مبيعات في المملكة العربية السعودية لما لها من إمكانيات عاليه .

ويوجد بها مصابيح من الأمام والخلف .

كما يوجد بها كاميرا لتسهل الرؤية الخلفية .

يوجد داخل سيارة تويوتا نظام تنبيه قبل حدوث أي تصادم أو وقوع .

كما يوجد بها أيضاً نظام تنبيه أثناء الرجوع للخلف .

كما تحتوى أيضاً على كاميرا تحيط السيارة من جميع الجوانب

أنظمة الأمان داخل سيارة تويوتا لاندكروزر 2021