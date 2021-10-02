“الأسطورة شنجان alsvin 2022” اقوي عروض تقسيط سيارة شنجان Alsvin 2022 بدون تحويل راتب من بنك الراجحي على 60 شهر

اقوي عروض تقسيط سيارة شنجان Alsvin 2022، يتقدم بنك الراجحي بتقديم أفضل عروض تقسيط على سيارة شنجان alsvin 2022 إلى جميع عملائه كما يمنح أطول فترة سداد تصل حتى 60 شهر ويستطيع العميل الاختيار بين طريقتين للتقسيط وهما عرض التقسيط بتحويل الراتب إلى البنك أو عرض التقسيط بدون تحويل الراتب ويتم اتباع الشروط الخاصة بكل عرض وهذه من أكبر الفرص التي يمنحها البنك لجميع العملاء وخاصة الغير قادرين على شراء السيارة نقدًا. اقوي عروض تقسيط سيارة شنجان Alsvin 2022 اقوي عروض تقسيط سيارة شنجان Alsvin 2022 عرض تقسيط السيارة بدون تحويل الراتب من الراجحي تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قسط السيارة 10% من سعرها الأصلي وإذا كان سعر السيارة هو 75 ألف ريال سعودي فإن قيمة أول دفعة للسيارة هي 7500 ريال سعودي.

10% من سعرها الأصلي وإذا كان سعر السيارة هو 75 ألف ريال سعودي فإن قيمة أول دفعة للسيارة هي 7500 ريال سعودي. تصل نسبة الرسوم الإدارية الخاصة بالسيارة إلى 0.50% من إجمالي سعر السيارة.

أقصى فترة سداد للسيارة تصل حتى 60 شهر وكلما زادت فترة السداد تزداد معها مبلغ القسط المدفوع شهريًا.

تصل نسبة آخر دفعة من السيارة إلى 25% من إجمالي سعر السيارة وهي شاملة قيمة التأمين. تقسيط السيارة من الراجحي تحويل الراتب لا يحتاج العميل إلى مبلغ كدفعة أولى حيثُ يتحملها البنك عنه.

يمنح البنك فترة سداد تصل حتى 5 سنوات.

لا تتعدى قيمة الرسوم الإدارية نسبة 0.50% من سعر السيارة.

تصل قيمة الدفعة الأخيرة حتى 25% من سعر السيارة الكلي.

للحصول على عرض التقسيط يقوم العميل بالدخول إلى الموقع الخاص بالبنك وتسجيل كافة البيانات الخاصة به أو يمكنه زيارة أحد فروع البنك. تقسيط السيارة من الراجحي تحويل الراتب مميزات سيارة شنجان Alsvin 2022 يوجد مميزات عدة تتوفر في سيارة شانجان ومن هذه المميزات ما يلي:

ومن هذه المميزات ما يلي: تتميز السيارة بإطلاقها بعدة ألوان مختلفة منها الأسود والأزرق والفضي والأحمر والأبيض.

تم صناعة الواجهة الأمامية للسيارة من الشبك الأسود ويوجد في منتصفها شعار السيارة والذي تم صنعه من مادة الكروم.

تنقسم شنجان إلى ثلاثة فئات وتُعد الفئة الثالثة هي الأعلى قيمة حيثُ تحتوي على نظام تحذير المسافات الخلفية وكاميرا خلفية ومرايا جانبية.

يحتوي مقعد السائق على ثلاث مستويات للتحكم في المقعد حسب الطريقة التي تناسب كل سائق.

تتميز سيارة شنجان باحتوائها على فتحة سقف يمكن التحكم بها أوتوماتيكي. مميزات سيارة شنجان Alsvin 2022 الوسوم

اقوي عروض تقسيط سيارة شنجان Alsvin 2022، يتقدم بنك الراجحي بتقديم أفضل عروض تقسيط على سيارة شنجان alsvin 2022 إلى جميع عملائه كما يمنح أطول فترة سداد تصل حتى 60 شهر ويستطيع العميل الاختيار بين طريقتين للتقسيط وهما عرض التقسيط بتحويل الراتب إلى البنك أو عرض التقسيط بدون تحويل الراتب ويتم اتباع الشروط الخاصة بكل عرض وهذه من أكبر الفرص التي يمنحها البنك لجميع العملاء وخاصة الغير قادرين على شراء السيارة نقدًا. اقوي عروض تقسيط سيارة شنجان Alsvin 2022 اقوي عروض تقسيط سيارة شنجان Alsvin 2022 عرض تقسيط السيارة بدون تحويل الراتب من الراجحي تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قسط السيارة 10% من سعرها الأصلي وإذا كان سعر السيارة هو 75 ألف ريال سعودي فإن قيمة أول دفعة للسيارة هي 7500 ريال سعودي.

10% من سعرها الأصلي وإذا كان سعر السيارة هو 75 ألف ريال سعودي فإن قيمة أول دفعة للسيارة هي 7500 ريال سعودي. تصل نسبة الرسوم الإدارية الخاصة بالسيارة إلى 0.50% من إجمالي سعر السيارة.

أقصى فترة سداد للسيارة تصل حتى 60 شهر وكلما زادت فترة السداد تزداد معها مبلغ القسط المدفوع شهريًا.

تصل نسبة آخر دفعة من السيارة إلى 25% من إجمالي سعر السيارة وهي شاملة قيمة التأمين. تقسيط السيارة من الراجحي تحويل الراتب لا يحتاج العميل إلى مبلغ كدفعة أولى حيثُ يتحملها البنك عنه.

يمنح البنك فترة سداد تصل حتى 5 سنوات.

لا تتعدى قيمة الرسوم الإدارية نسبة 0.50% من سعر السيارة.

تصل قيمة الدفعة الأخيرة حتى 25% من سعر السيارة الكلي.

للحصول على عرض التقسيط يقوم العميل بالدخول إلى الموقع الخاص بالبنك وتسجيل كافة البيانات الخاصة به أو يمكنه زيارة أحد فروع البنك. تقسيط السيارة من الراجحي تحويل الراتب مميزات سيارة شنجان Alsvin 2022 يوجد مميزات عدة تتوفر في سيارة شانجان ومن هذه المميزات ما يلي:

ومن هذه المميزات ما يلي: تتميز السيارة بإطلاقها بعدة ألوان مختلفة منها الأسود والأزرق والفضي والأحمر والأبيض.

تم صناعة الواجهة الأمامية للسيارة من الشبك الأسود ويوجد في منتصفها شعار السيارة والذي تم صنعه من مادة الكروم.

تنقسم شنجان إلى ثلاثة فئات وتُعد الفئة الثالثة هي الأعلى قيمة حيثُ تحتوي على نظام تحذير المسافات الخلفية وكاميرا خلفية ومرايا جانبية.

يحتوي مقعد السائق على ثلاث مستويات للتحكم في المقعد حسب الطريقة التي تناسب كل سائق.

تتميز سيارة شنجان باحتوائها على فتحة سقف يمكن التحكم بها أوتوماتيكي. مميزات سيارة شنجان Alsvin 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأسطورة شنجان alsvin 2022” اقوي عروض تقسيط سيارة شنجان Alsvin 2022 بدون تحويل راتب من بنك الراجحي على 60 شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.