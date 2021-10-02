أسعار ومواصفات موديلات سيارة شانجان الجديدة CS15 الصينية طراز 2022

موديلات سيارة شانجان الجديدة CS15 الصينية طراز 2022 أهم مميزاتها وصفاتها وأيضا عيوب السيارة وسعرها، في إطار التطور المستمر في عالم السيارات وما يكون من علامات تجارية متعددة في هذا الشأن، فقد قامت مجموعة جي بي غبور أوتو باعتبارها الوكيل الحصري لعلامة الشانجان في مصر، بالكشف عن عدد من الموديلات الجديدة من سيارة شانجان يتم طرحها في داخل السوق المصري بمواصفات وأسعار مختلفة.

سيارة شانجان الجديدة CS15

كما أعلنت مجموعة غبور على عدد من مواصفات سيارة شانجان CS15، وسنتعرف علي الموديلات الجديدة التي تم إصدارها من سيارة شانجان الصينية وأهم مميزاتها وعيوبها.

مميزات سيارة شانجان غبور

كما أن الشركة المنتجة لسيارات الشانجان قامت بتزويد السيارة بمجموعة من وسائل الأمان والتي تكون منها الوسائد هوائية.

تزويد السيارة بفرامل مانعة للانغلاق وذلك فضلا عن جهاز تحذير المساحة الخلفية.

كما تدعم السيارة المذكورة عدد من الكماليات مثل جنوط 60.

وعدد من المصابيح الأمامية هالوجين كهربائية الضغط.

كما تم تزويد السيارة بمصابيح ضباب خلفية ومكيف للهواء.

أسعار سيارة شانجان في مصر

تختلف أسعار سيارة شانجان في مصر بحسب الخصائص وسعة الموتور وهي ما يأتي:

مانيوال LI2021 سعة موتورCC1400 تكون بسعر 159.900 بالجنيه المصري.

مانيوال LI 2022 سعة موتور CC1400 بسعر 162.000.

اتوماتيك LI 2021 سعة موتور CC1500 يكون بسعر 179.900.

اتوماتيك LI 2022 سعة موتور CC1500 بسعر 182.000.

بحسب ما أعلنت عنه جي بي غبور وهي الوكيل المحلي لعدد من العلامات التجارية في عالم صناعة السيارات.

يكون منها الشانجان وهيونداي ومازدا وأيضا سيارات شيرس وجيلي.

فان سعر سيارة شانجان CS15 موديل 2021 يكون 229.9 ألف جنيها مصريا.

وذلك للفئة الأولي من هذه السيارات وسعر 244.9 ألف جنيه مصري للسيارات من الفئة الثانية.

يعيب سيارة شانجان ضعف الأداء وذلك بالنسبة الى مثيلاتها من حيث السعر.

قطع غيار السيارة ليست متوفرة في مصر وذلك نظرا لحداثة السيارة في داخل البلاد.

عدم الرواج والانتشار للسيارة يجعل بيعها والتصرف فيها من الصعوبة بما كان تحتوي على خامات داخلية لا تتميز بالجودة المثالية.

وذلك بالرغم من مواصفات السيارة ومميزاتها المتعددة والتي يكون من ضمنها التصميم الخارجي المتميز.

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تنتمي سيارة شانجان الصينية الي طائفة السيارات الرياضية SUV التي تتميز بانها متعددة الاستخدامات، ولذلك تحتوي هذه السيارة على محرك رباعي الأسطوانات وسعة 1500 سي سي، كما يتصل محرك الشانجان بناقل للحركة يكون اتوماتيك خماسي السرعات، ويكون بعزم للدوران 145 نيوتن ينتج قوة 105 حصان.