انخفاض سعر تويوتا راش 2021 أفضل سيارة اقتصادية عائلية بنسبة 15%، إذا كنت تبحث عن سيارة ممتازة في صرفية الوقود واسعة تكفي عائلتك، فإن راش من تويوتا صاحبة السبع مقاعد هي الخيار الأمثل لك بكل تأكيد؛ حيث أنها تمنحك توفيراً ممتازاً في استهلاك الوقود. ورغم انتهاء اليوم الوطني إلا أن عروض السيارات ما زالت مستمرة ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية 2021، وانضم الموديل الجديد من تويوتا راش الاقتصادية إلى تلك العروض، واليوم نقدم لك أقل سعر للسيارة داخل المملكة بتخفيض يصل إلى أكثر من 15%.

سعر ومواصفات تويوتا راش موديل 2021

تتميز تويوتا راش 2021 فئة ستاندر بمحرك 4 أسطوانات 1500 سي سي يولد قوة 103 حصان، المحرك ليس كبيراً ولكن السيارة في مجملها تمنحك أداء جيداً من حيث الاستخدام العائلي، القير أوتوماتيك بأربع سرعات ونظام الدفع في السيارة دفع خلفي. بالنسبة لأقل سعر للسيارة داخل المملكة بعد تخفيضات اليوم الوطني فهو يتوفر في معرض عبد الرحمن عماد الدين بالرياض، حيث وصل سعر تويوتا راش 2021 ستاندر الآن إلى 66 ألف و125 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 76 ألف و900 ريال بتخفيض يتجاوز %15، السيارة اقتصادية جداً حيث أن صرفية الوقود تمشيك مسافة 16.3 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس نوع الوقود 91.

راش ستاندر موديل 2021 مزودة بشبك ضخم من الكروم باللون الفضي الرائع، وبها إضاءة بالكامل LED من الأمام نور عالي ومنخفض مع إضاءة ليد نهارية، مع إشارة ليد على المرأة الجانبية ذو خاصية الطي، بالاضافة إلى كشاف ضباب أمامي وإضاءة فليشر أمامية هالوجين. يأتي الموديل الجديد من تويوتا راش بجنوط مقاس 17 انش وهي مصنوعة من ألومنيوم، وتتميز بإطارات من الكروم أسفل النوافذ. كما تتميز السيارة بإضاءة خلفية بالكامل LED ماعدا الفليشر الخلفي، إضافة إلى عدد 2 حساسات خلفية مع مساحة خلفية للزجاج وجناح خلفي.

تويوتا راش الجديدة فئة ستاندر

شنطة السيارة متسعة جداً مقارنة بأن راش ستاندر موديل 2021 من تويوتا تحتوي على ثلاثة صفوف من المقاعد، يوجد إضاءة داخلية تلقائية للشنطة مع إمكانية طي مقاعد الصف الثاني والثالث، المقاعد قماشية باللون الأسود مع منافذ للشحن لمقاعد الصف الثاني مع إمكانية تثبيت مقاعد الأطفال. التحكم كهربائي في الزجاج ويمن التحكم من خلال مقود السيارة في الأوامر الصوتية، السيارة بها مكيف بتحكم أوتو مع فتحات تكييف خلفية لمقاعد الصف الثاني والثالث في السقف مع إمكانية التحكم بها. التشغيل ذكي بالزر أو البصمة مع منافذ متنوعة للشحن والطاقة في تويوتا راش 2021 ستاندر.