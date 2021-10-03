سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2021 فل كامل في السعودية

مواصفات تويوتا راف فور 2021 حيث يبحث الكثير من الأشخاص المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية عن مميزات سيارة تويوتا راف فور والتي تعد من أفضل أنواع السيارات خاصةً في حال رغبتك في الحصول على سيارة حديثة بمواصفات عالمية وسعر متوسط لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال مميزات وعيوب هذه السيارة بشكل مفصل.

مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2021

هناك مجموعة من المميزات داخل سيارة تويوتا راف فور 2021 وتتمثل هذه المميزات في الآتي:

لا يوجد تغيرات كبيرة من حيث التصميم والشكل الخارجي للسيارة أو حتى من الداخل.

كما أنه لا يوجد تغيرات واضحة من حيث مواصفات وإمكانيات المحرك مقارنة بموديل عام 2020.

إعلان شركة تويوتا عن الإصدار الأحدث والأفضل من سيارة راف فور 2021 بمحرك قوي ومتميز.

يمكن ملاحظة بعض التغيرات البسيطة في الشكل الخارجي للسيارة على مستوى البرايم فقط.

إطارات ألومنيوم بحجم 18 بوصة.

الفوانيس الأمامية ليد كامل في النور العالي والمنخفض وذلك في الفئات العالية.

مصابيح شبورة ليد في الأمام.

اسطبات في الخلف بها مصابيح ليد.

تحتوي السيارة على فتحة بانوراما وذلك يوجد أيضاً في الفئات العالية.

كتالوج سيارة راف فور 2021 من الخارجمحركات سيارة راف فور 2021

لا يوجد تغير في إمكانيات المحرك ولكنها جاءت بخيارين الأول بنزين والأخر هجين.

محرك البنزين

محرك البنزين يأتي بمساحة 2.0 لتر بعدد 4 سلندر.

تصل قوة المحرك إلى 170 حصان وعدد لفات يصل إلى 6600 لفة في الدقيقة الواحدة.

قوة دوران 203 نيوتن متر عندما يصل عدد اللفات الي 4400 لفة في الدقيقة الواحدة.

ناقل حركة CVT.

يتميز هذا المحرك بشكل كبير في استهلاك البنزين حيث يستهلك في المتوسط لتر بنزين لكل 16.3 كم.

محرك هجين

المحرك الهجين يأتي بمساحة 2.5 لتر بعدد 4 سلندر.

المحرك بقوة 219 بشكل يجمع بين كل من البطارية الكهربائية ومحرك البنزين عند عدد لفات يصل إلى 5700 في الدقيقة.

عزم دوران 221 نيوتن عندما يصل عدد اللفات الي 3600 لفة خلال الدقيقة.

ناقل حركة CVT.

سعر تويوتا راف فور 2021 فل كامل

يُمكنك الحصول على السيارة بسعر يبدأ من 102.925 ريال سعودي ومتوفرة باللون الاسود، الازرق الداكن، الاحمر الداكن، الرصاصي، والأبيض الؤلؤلي.