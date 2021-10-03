سيارة اكوارا تي ال اكس الاخدث والاقوي في 2021 Acura TLX Type S كل ما هو مهم بالسيارة

أكورا تحافظ على إرسال الاقوي لا تنسى التحديث. لأول مرة من Acura NSX ، وهو علامة محرك وسطي بقوة 573 حصانًا و العلامة التجارية العلامة التجارية الجيلت تعمل على نفسها ، وأجرت بعض التغييرات الكبيرة ، وأرادت التحدث من القلب إلى الأداء. الآن ، وصلت سيارة السيدان الرياضية 2021 TLX Type S إلى عتبة بابنا. ماذا عن الخلط بين TLX 272-hp المعتدل نسبيًا الذي تم تقديمه العام الماضي ، فإن النوع S يعيد خط Acura عالي الأداء. تم تصميمه للاستخدام في الشارع وليس وضع القيادة في الوضع ، في كثير من الأحيان ، وهنا يأتي دور العلامة التجارية النوع R – تم تصميم TLX Type S للتنافس مع Audi S4s و BMW M340is و Cadillac CT5-Vs في العالم ، وليست طراز RS أو M أو بلاك وينجز الأكثر تطرفًا.

سيارة 2021 Acura TLX Type S

يسحب محرك V-6 الجديد من Acura’s 3.0 لتر بقوة من خلال ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 10 سرعات. هناك تلميح إلى تأخر التوربو منخفض الدوران في الدقيقة حيث يصل المحرك إلى أقصى دفعة تبلغ 15.1 رطل لكل بوصة مربعة. يؤكد لنا المهندسون أن DOHC V-6 هذا هو تصميم جديد ، يشارك فقط تباعد التجويف الخاص به مع محركات Honda / Acura القديمة ، بينما يقوم التوربو المزدوج المنفرد بالتعزيز. لتقليل ارتفاع المحرك ، يشتمل غطاء الكامة الآن على غطاء محمل عمود الحدبات. إنه يوفر المساحة ، ويقلل من عدد الأجزاء ، ويجعلنا نتساءل لماذا لم يتم القيام بذلك خلال ما يقرب من 120 عامًا من المحركات ذات الكاميرات العلوية.

تتراكم القوة بقوة ، والزيادة تفتح العين ، لكن محرك V-6 يعمل ضد وزن يصل إلى 4201 رطل. قمنا بقياس 4.9 ثانية إلى 60 ميلا في الساعة و 13.6 ربع ميل في 103 ميلا في الساعة. يضع نظام Acura’s all-wheel-drive الطاقة بدون ضجة ، و 10 سرعات أوتوماتيكية ترفرف عبر التروس بشكل غير محسوس. يساعد اندفاع عزم الدوران عند عدد دورات منخفضة في الدقيقة في منع ناقل الحركة من الاضطرار إلى البحث عن تروس أقل على الطرق السريعة شديدة التلال. لكن TLX Type S تتخلف عن المنافسين مثل Audi S4 ، وهي قوية بالمثل ولكنها أخف وزناً بنحو 300 رطلاً وتدير 4.2 ثانية حتى 60 ميلاً في الساعة وربع 12.7 ثانية عند 110 ميل في الساعة.