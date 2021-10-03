سيارات مستعملة رخيصة تبدأ من 6000 ريال لدى معارض حراج مكة للسيارات، توفرت بداية من يوم الجمعة الماضي مركبات استعمال بممشى متوسط وسعر رخيص في حراج مكة المكرمة. السيارة الأولى هي كيا كرنفال ذات الاستخدام العائلي موديل 2012، محرك 4 سلندر بلون بني وداخلية جلد بيج مع تحكم كهربائي في الأبواب، نظام الجير أوتوماتيكي والممشى الحقيقي للسيارة هو 221 ألف كيلو متر وتوقف أعلى سوم عند 6000 ريال فقط. تتوفر سيارة تويوتا كورولا مستعمل موديل 2013 بسعر 16 ألف ريال، اللون الخارجي فضي وبها خدش في الباب والرفرف الخلفي إثر حكة بسيطة مع مقاعد قماش وداخلية بيج، الجير أوتوماتيكي بممشى حقيقي 193 ألف كيلو متر.

سيارات مستعملة رخيصة حراج مكة

تتوفر للبيع في مكة سيارة ميتسوبيشي اتراج مستعمل موديل 2018، محرك 3 سلندر بلون فضي نظيفة بدون حوادث مع داخلية باللون البيج، نظام الجير أوتوماتيك ووصل الممشى الحقيقي للسيارة إلى 108 ألف كيلو متر فقط، وصل أعلى سوم إلى 11 ألف و800 ريال. تتوفر كذلك سيارة تويوتا كامري مستعمل فئة GL موديل 2014، اللون الخارجي أبيض بها دقة صغيرة في الرفرف الأمامي لا تتجاوز مساحتها 10 سم مربع مع داخلية بيج للسيارة. الممشى 190 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيكي والسيارة عليها سوم بلغ 12 ألف و500 ريال.

تتوفر للبيع في حراج مكة سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2015 نظيفة على الشرط مجددة مفحوصة ومكيفة وبها شاشة، محرك 4 سلندر بلون خارجي أبيض وتصميم داخلي بيج بمقاعد من الجلد، نظام الحركة في السيارة أوتوماتيكي والممشى يبلغ 268 ألف كيلو متر وسعرها على السوم بلغ 9000 ريال فقط. تتوفر أيضاً سيارة هيونداي النترا مستعمل موديل 2015 للبيع بسعر 17 ألف ريال، اللون أبيض بدون حوادث أو خدوش وداخلية أوف وايت، الممشى الحقيقي للسيارة 210 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيكي.

سيارات استعمال للبيع بأرخص الأسعار

تتوفر للبيع السيارة الفخمة شيفروليه كامارو SS موديل 2011 بابين، اللون أسود بحالة ممتازة على الشرط بدون خدوش أو صدمات مع داخلية جلد حمراء، الجير أوتوماتيكي والممشى يتجاوز 100 ألف كيلو متر بقليل وقد وقف السوم عند 20 ألف ريال؛ لذا اغتنم الفرصة وسارع باقتناء هذه السيارة الرائعة. كما تتوفر سيارة تويوتا كامري GL موديل 2017 مفحوصة نظيفة على الشرط، اللون فضي والبودي نظيف من جميع الجهات، نظام الحركة في السيارة أوتوماتيكي والممشى 217 ألف كيلو متر والسيارة عليها سوم وصل إلى 48 ألف ريال.