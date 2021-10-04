مواصفات عربة مرسيدس اس ال 2022 وسعرها وشكلها المُسرب

مواصفات عربة مرسيدس اس ال 2022 ، تم تسريب صور جديدة لعربة مرسيدس اس ال الجديدة التي يظهر من الصور أنها ستكون عربة مكشوفة الظهر “سقف قابل للكشف” حيث انه فات الكثير ولم يبقى إلا القليل للكشف عن السيارة المنتظرة وفي تلك المقالة رواد موقع ثقفني سنستعرض معكم صور مرسيدس SL جديدة كلياً بعد أن تسربت الصور على الإنترنت ، وذلك قبل الكشف عنها رسمياً وهي واحدة من أجدد عربات مرسيدس 2022 “ذات السقف القابل للكشف”.

مواصفات عربة مرسيدس اس ال 2022

لم يبقى سوى بضعة أسابيع قليلة على الكشف الكامل لسيارة مرسيدس الجديدة وهي البديل لسيارة مرسيدس بنز اس ال رودستر (Mercedes Benz SL Roadster).

والسيارة الجديدة سوف يتم تسويقها تحت شعار “AMG” تلك المرة ، وبفضل المصورين التجسسين نحن نعلم بالفعل عنها الكثير.

Mercedes-Benz 2022 من الخارج

توضح صور مرسيدس SL جديدة كلياً ان العربة تمتلك :

هيكل تم صنعه من الألومنيوم

كما ان العربة تمتلك ترتيب كراسي كالتالي : كرسيان في الأمام كرسيان في الخلف

كما ان شكل سيارة مرسيدس تلك المرة أكثر عدوانية من المتوقع لها.

جدير بالذكر ان تلك الصور المُسربة تم تصويرها بشكل شبه مؤكد في السر خلال حدث سابق للصحافة العالمية أو من الممكن ان تكون لأحد وكلاء شركة مرسيدس بنز من خلال هاتف محمول -نظراً لجودة الصورة-، ومن خلال الصور يمكن رصد واجهة السيارة.

مرسيدس Sl الجديدة كلياً

الجدير بالملاحظة ان الجيل الثامن والجديد بالكامل من عربات مرسيدس اس ال ( Mercedes SL )، مُستمد بشكل واضح من شقيقتها الحالية مرسيدس AMG GT كوبيه حتى تحولت إلى عربة SL جديدة.

من تكهنات الخبراء ان السيارة تعتمد على :

في البداية محرك 6 سلندر ليولد قوة 435 حصان.

كما ان السيارة قد تتوفر بخيار آخر وهو محرك V8 مع توين تيربو ليولد قوة 612 حصان.

كذلك هناك الخيار الثالث الذي قد يكون هايبرد بمقبس بلج ان هايبرد.

لكي تجمع العربة بين محرك بنزين وطاقة كهربائية لتصل قوتها إلى 834 حصان.

مرسيدس 2022 من الداخل

ستتضمن داخلية سيارة رودستر 2022 جديدة :

تمتلك العربة لوحة عدادات رقمية 12,3 إنش.

كما ان بها شاشة حجم 11,9 إنش “تعمل باللمس” وذلك لنظام الترفيه والمعلومات. الشاشة مستمدة من سيارة مرسيدس اس كلاس 2022 جديدة التي سبق نزولها. كما ان العربة تأتي مع كسوة من جلد النابا. بالإضافة إلى كراسي AMG رياضية.

كما انه سوف تحصل سيارة SL 2022 الجديدة على سقف “قماشي” قابل للكشف وليس سقف “صلب” قابل للكشف.

سعر مرسيدس بنز

إلى الآن لم يتم تحديد ثمن السيارة بشكل كلي وتابعونا لمعرفة مستجدات العربة عزيزي القارئ ومن المتوقع إطلاق السيارة خلال نهاية العام الجاري بما انه تم تسريب صورها بالفعل

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالتنا عن مواصفات عربة مرسيدس اس ال 2022 قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.