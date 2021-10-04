تخفيض مذهل % 18 على هيونداي النترا 2021 نص فل 2.0 الإقتصادية الفئة الأكثر مبيعاً والأفضل مواصفات ، فئة النص فل تعتبر هي الخيار الأفضل من حيث السعر والمواصفات لعشاق الألنترا وهذه هي الأكثر مبيعاً، وقد حدثت تغييرات رائعة تابعها كل عاشق للسيارات زادت من أناقة هيونداي النترا، وأصبحت ذو مظهر ومواصفات أكثر روعة وقد انضمت السيارة إلى سلسلة التخفيضات المقامة الآن في المملكة، تخفيض مذهل % 18 على هيونداي النترا 2021 نص فل 2.0 الإقتصادية الفئة الأكثر مبيعاً والأفضل مواصفات.

تخفيض مذهل % 18 على هيونداي النترا 2021

تتميز فئة النص فل بمحرك هو الأشهر من هيونداي 2000 سي سي، 4 سلندر قوة 158 حصان مع قير اوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك ونظام الدفع أمامي، وقد انخفضت سعر السيارة ضمن عروض معرض عبد الرحمن عماد الدين في الرياض على سيارات النترا، حيث تتوفر هيونداي النترا 2021 نص فل 2.0 بسعر 71 ألف و 875 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 86 ألف و825 ريال ليتجاوز التخفيض % 18، صرفية الوقود 16.3 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز.

مواصفات النترا 2021 نص فل

تتميز فئة النص فل بفتحة سقف، مع إضاءات LED عدسة نور عالي ومنخفض هالوجين، مع إشارات ليد بالإضافة إلى شبك ضخم من الكروم بشكل مميز، جنوط هيونداي النترا 2021 نص فل 2.0 مقاس 16 انش باللون الأسود، إشارات على المرآة الجانبية ذو خاصية الطي مع إطارات كروم على النوافذ، إضاءة LED بالكامل متصلة بشكل مميز مع عدد أربعة حساسات خلفية، شنطة السيارة زكية مع مساحة ممتازة و متسعة جداً من الداخل، مع إمكانية التشغيل عن عبد من خلال مفاتيح السيارة.

داخلية النترا 2021 نص فل

دخول ذكي للسيارة مع داخلية مميزة باللون البيج القماش، جلد على الأبواب من الداخل مع مقابض كروم، فتحات تكييف خلفية مع تحكم كهربائي للسائق والراكب الأمامي، زر تشغيل زكي مع زجاج كهربائي أوتو ومقود رباعي مكسي جلد، من خلال المقود يمكنك التحكم في النظام الصوتي مع مثبت سرعة، العدادات بتصميم رياضي بالإضافة إلى شاشة وسطية تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كاميرا خلفية مع تكييف يدوي من أربعة سرعات مع منافذ للشحن والطاقة، أنوار داخلية مع مرآة تعتيم، تخفيض مذهل % 18 على هيونداي النترا 2021 نص فل 2.0 الإقتصادية الفئة الأكثر مبيعاً والأفضل مواصفات.