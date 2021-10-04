سيارة أودي 2022 e-tron GT و RS GT التي تجعلنا ننسى أنها سيارة كهربائية

في مكان ما بين لوس أنجلوس وبلد الوادي الشبيه بالصحراء شمال المدينة ، توقفت سيارة Audi e-tron GT Quattro عن كونها سيارة كهربائية. ليس حرفيا بالطبع. استمرت حزمة البطارية البالغة 83.7 كيلو وات في الساعة في إرسال الإلكترونات إلى المحركات الموجودة على كل محور ، والتي تتحد لتنتج 496 حصانًا (522 في وضع زيادة السرعة) و 464 رطلًا من عزم الدوران (472 أثناء زيادة القوة). ولكن أثناء الإبحار بسرعات غير قانونية ، أدهشنا كيف طغت جودة أودي كسيارة على طريقة الدفع.

سيارة Audi e-tron GT Quattro

في السيارات التقليدية ، تعمل التروس العلوية الطويلة لناقلات الحركة الأوتوماتيكية الحديثة على إسكات أحداث الاحتراق التي تحدث تحت غطاء المحرك إلى حد كبير. لذلك ، عندما تندفع السيارة الكهربائية بسرعة 85 ميلاً في الساعة أو نحو ذلك وتكشف عن المساحات المنفردة ذات المسارين في الغرب ، فإن حقيقة أنها مدفوعة بالكهرباء بدلاً من البنزين لا تبدو ذات صلة بشكل كبير. يصبح الأمر أكثر أهمية إذا نفدت البطارية وتفتقر إلى خطة إعادة شحن قوية. إذا كنت قلقًا بشأن العثور على مكان لإعادة الشحن ، تم تصنيف e-tron GT لمسافة 238 ميلًا ، وطراز RS e-tron GT بقوة 590 حصانًا (637 في overboost) جيد لمسافة 232 ميلًا ، وكلاهما قصير جدًا من نطاق وكالة حماية البيئة Tesla Model S.

سيارة أودي 2022 e-tron GT و RS GT

قف على دواسة البنزين في جي تي وسيتم تذكيرك على الفور بوجود محركات كهربائية قيد التشغيل. يشبه توصيل عزم الدوران الشعور الذي ينتابك عندما تحمل سيارة عادية في وضع السرعة عند ذروة عزم دوران المحرك. اضربها ، وازدهر ، دفعة فورية. يحدث الانتقال لأعلى من صندوق التروس ثنائي السرعات المثبت في الخلف عند حوالي 60 ميلاً في الساعة ، وهو ما سيذكر بعض القراء بنقل السرعة الأوتوماتيكي القديم ذي الثلاث سرعات. تدعي أودي أن المدى من 3.9 ثانية إلى 60 ميلاً في الساعة لـ GT و 3.1 ثانية لـ RS GT. كما هو الحال مع زميل منصة أودي ، بورش تايكان ، فإن أوقات التسارع هذه قابلة للتكرار ، بشرط أن تعرف رمز التحكم في الإطلاق – الوضع الديناميكي ، بقوة على الفرامل ، والمُسرع على الأرض. ونوش يرافق الدفعة في المقعد الجلدي. (يُعد التصميم الداخلي المغطى بالفينيل والصيد الدقيق ، والذي يتم تسويقه على أنه خالٍ من الجلد ، قياسيًا).

تؤدي كتلة البطارية إلى أن يتجاوز وزن السيارة الإجمالي 5000 رطل ، ولكن نظرًا لوجود العبوة على الأرض ، فإن مركز الثقل منخفض. تخيل سيارة Audi RS7 بوزن 4947 رطلاً مع عارضة وستحصل على الفكرة. يبلغ ارتفاع سيارة e-tron GT المصنوعة من الألومنيوم إلى حد كبير 55.0 بوصة ، وهي منخفضة بالنسبة لسيارة سيدان حديثة وأقل بحوالي بوصتين من RS7. بدون تروس للاختيار من بينها ، تظل توأمتا GT و RS جاهزة لأي شيء يلقي بهما طريق Angeles Crest و Forest السريع.

السيارة من إصدار RS GT

اختر إصدار RS وستحصل على إطارات صيفية ، ولكن حتى على مطاط e-tron GT لجميع الفصول ، فإن النوابض الهوائية القياسية المكونة من ثلاث غرف تحافظ على الجسم مسطحًا والتحكم بأمان دون الشعور بالملل. على الرغم من دقة التوجيه وتوجيه الأنف بدقة متناهية – ويمكن للعديد من أوضاع القيادة ضبط الجهد – إلا أن الكثير من ردود الفعل لا تأتي من خلال العجلة. بالتأكيد ، تعوي سيارة GT العادية لجميع الفصول احتجاجًا عندما تبدأ في تقليل التوجيه ولكنها تضيف قوة ويرسل النظام عزم الدوران للخلف ويقسمه حسب الضرورة إلى العجلات اليسرى أو اليمنى لإلغاء الدفع الخفيف في الزوايا. ما تشعر به ، إلى جانب الثقة ، هو العودة إلى المسار الذي تريده حول القمة. تؤدي RS نفس الحيلة ، لكن إطاراتها الصيفية توفر تماسكًا أكبر مع صرير أقل قليلاً.

شريطة إيقاف التحكم في الاستقرار ، فإن قدرة الطرف الخلفي على إرسال الطاقة إلى اليسار واليمين ستنغمس أيضًا في السائق العدواني من خلال إعداد انجراف سهل التحكم والتشغيل. نظرًا لكوننا (في الغالب) بالغين حذرين ، فقد واصلنا هذه التجارب إلى مهبط الطائرات الذي استأجرته أودي لنا لتجربة تسارع RS من صفر إلى 100 ميل في الساعة بأمان. سحب هذه أودي من السرعة هي 14.2 بوصة دوارات الفرامل الأمامية على GT العادية ووحدات مغلفة بكربيد التنجستن 16.1 بوصة في RS. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن RS تقدم وظائف سيراميك الكربون مقاس 16.5 بوصة في المقدمة. يتطلب قسمان من المنحدرات في الأخاديد القوية والخالية من التلاشي ضغطًا أقوى على دواسة الفرامل ، وهو تذكير بأن التباطؤ السريع بمقدار 5000 رطل يتطلب الكثير من القوة.