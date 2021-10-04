العرض الجبار من عبد اللطيف جميل عرض تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش بأقل من 1500 ريال سعودي

عرض تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش بأقل من 1500 ريال سعودي، يبحث الكثير داخل المملكة العربية السعودية عن فرص تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش بأقل قيمة القسط فهي من أهم السيارات التي أطلقتها شركة تويوتا ونظرًا لارتفاع سعرها لا يستطيع الكثير شرائها نقدًا ولذلك تقدم شركة عبد اللطيف جميل فرصة تقسيط السيارة بأقل من 1500 ريال سعودي شهريًا ويتم السداد بالطريقة التي تناسب العميل وإليكم التفاصيل. عرض تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش بأقل من 1500 ريال سعودي تمنح شركة عبد اللطيف جميل فرصة تقسيط السيارة بدون دفع مقدم حيث تتحمل الشركة قيمة القسط الأول عن العميل.

تمنح فترة سداد تصل إلى 60 شهر أقصى حد وكلما زادت فترة السداد زاد قيمة القسط حيث يبلغ قيمة القسط 1140 ريال سعودي في الشهر.

لا يحتاج العميل إلى دفع رسوم إدارية. سعر سيارة تويوتا راش ستاندارد يعد سعر السيارة داخل شركة عبد اللطيف جميل هو 65 ألف ريال سعودي ولم تقم الشركة بتحديد هل هذا السعر بالإضافة إلى القيمة المضافة أم لا .

وإذا كان لا يحتوي عليها فيت إضافة 15% على قيمة القسط الأخير من ثمن السيارة الأصلي. مميزات سيارة تويوتا رانش ستاندارد يحتوي المحرك 2NR-VE بها على نظام VVT-i حيث تكون الصمامات متغيرة.

تعد من أفضل السيارات اقتصادياً للوقود حيث تتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود.

الذكي الثنائي الذي يمنح أفضل دخل وعادم للصمامات طبقاً للقيادة لكي يحقق أعلى أداء لها.

تستطيع السير في الطرق الوعرة والرملية فهي مزودة بزاويتين صممت خصيصًا لتمكنها من السير في أصعب الطرق. مواصفات سيارة تويوتا راش ستاندر تم صنع الشبك الأمامي منها من الكروم الفضي.

تعمل المصابيح الأمامية بتقنية ليد بالإضافة لوجود مصابيح أمامية للضباب توجد أسفل المصد.

تحتوي السيارة على مؤشرات انعطاف وتكون المقابض الخاصة بالأبواب بنفس لون السيارة.

يمكن الدخول إلى السيارة باستخدام الريموت كونترول واستعماله عن بعد من جناح خلفي.

تحتوي السيارة على سبع مقاعد وتم صناعة المقاعد من الجلد المغطى بالقماش.

يمكن التحكم في المقاعد الأمامية يدويًا.

يمكن طي المقاعد الخلفية لكي تعطي مساحة أكبر عند استخدام الصندوق الخلفي.

تحتوي على وسائل الأمان حيث تكون المكابح مانعة للانغلاق.

خاصية الحماية من السرقة لمنع تشغيل المحرك.

يمكن التحكم في توازن السيارة أثناء القيادة. شروط الحصول على معاش الضمان للمتزوجة والعزباء عرض تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش بأقل من 1500 ريال سعوديسعر سيارة تويوتا راش ستانداردمميزات سيارة تويوتا رانش ستانداردمواصفات سيارة تويوتا راش ستاندر

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