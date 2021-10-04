“لعشاق الهاتشباك” سوزوكي ديزاير ٢٠٢٢ ارخص سيارة بمواصفات جبارة وسعر حكاية في السعودية

“لعشاق الهاتشباك” سوزوكي ديزاير ٢٠٢٢ ارخص سيارة بمواصفات جبارة تتنافس العديد من السيارات داخل الأسواق السعودية والتي تعد من أمير الأماكن التي تشجع هذه القيم التنفسية. في عرض أحدث السيارات وأعلاها من حيث القدرات والحصول عليها بأسعار مخفضة. ونجد ان ماركة سوزوكي ديزاير من بين افضل السيارات الياباني التي تمنحك ضمان يصل إلى عامين شامل متابعة السيارة وأجزائها المختلفة هذا الى جانب عدة مزايا تقنية تجعلها قادرة على صعود اعلى نسب المعاملات الشرائية نظرًا بتوفر كل من هذه المزايا التالية. سوزوكي ديزاير ٢٠٢٢ ارخص سيارة بمواصفات جبارة صنعت الاسطوانات الداخلية للسيارة لتكون بإحدى الانظمة الرباعية مع وصول أعداد الصمامات المتواجدة داخلها إلى حوالي 26 صمام أساسي. سوزوكي ديزاير ٢٠٢٢ ارخص سيارة بمواصفات جبارة يتميز محرك السيارة بالمتانة إلى جانب استخدامه بسعة داخلية تصل إلى 1.2 لتر.

تتمكن السيارة من توزيع نسب الوقود بداخلها بشكل أكثر تقنية وهذا من خلال تواجد ميزة الحقن المتجددة.

تتميز السيارة بسهولة التحكم في المحرك والقيادة بدون الحاجة لاستخدام المفاتيح مما يمنحك تجربة أفضل في القيادة.

تبلغ قوة السيارة في أقصى معدلاتها 82 حصان وهذا لقوة محركها الأساسي.

بينما تشغل قوة العزم لهذه السيارة 133 نيوتن لما دقيقة في أقصى معدلات الدوران.

تم العمل على تزويد السيارة ببعض الأجهزة التي تمنح تجربة استخدام جيدة .

مثل توفر جهاز منع تشغيل الحركة وبعض من الأجهزة المنظمة للتوازن الإلكتروني إلى جانب المكابح الأساسية. اسعار وطرق تقسيط سيارات سوزوكي ديزاير في السعودية اسعار وطرق تقسيط سيارات سوزوكي ديزاير في السعودية تعرض السيارة ضمن قيمتها المالية الأساسية والتي تحددها الشركة المنتجة ووكلائها داخل السعودية.

بسعر يصل إلى 38.900 ألف ريال حيث يكون السعر قاصر على صافي بيع السيارة.

قبل البدء في إضافة القيم المضافة لها.

ترتفع الأسعار الخاصة بهذه السيارة عند شرائها من الوكلاء.

من خلال تطبيق قيمة مضافة تصل إلى نسبة 15% كحد ثابت.

مما يجعل تكلفته الشراء ترتفع لتصل إلى 5800 ريال سعودي.

يمكنك اختيار إحدى الوكلاء لتقسيط سوزوكي داخل المملكة من خلال إحدى طرق التقسيط المتوفرة.

من خلال دفع مقدم بسيط او تحويل الراتب الشهري وهذه من خلال دفع قيمة مادية للسداد الشهري.

لا تقل عن 618 ريال سعودي. الوسوم

“لعشاق الهاتشباك” سوزوكي ديزاير ٢٠٢٢ ارخص سيارة بمواصفات جبارة تتنافس العديد من السيارات داخل الأسواق السعودية والتي تعد من أمير الأماكن التي تشجع هذه القيم التنفسية. في عرض أحدث السيارات وأعلاها من حيث القدرات والحصول عليها بأسعار مخفضة. ونجد ان ماركة سوزوكي ديزاير من بين افضل السيارات الياباني التي تمنحك ضمان يصل إلى عامين شامل متابعة السيارة وأجزائها المختلفة هذا الى جانب عدة مزايا تقنية تجعلها قادرة على صعود اعلى نسب المعاملات الشرائية نظرًا بتوفر كل من هذه المزايا التالية. سوزوكي ديزاير ٢٠٢٢ ارخص سيارة بمواصفات جبارة صنعت الاسطوانات الداخلية للسيارة لتكون بإحدى الانظمة الرباعية مع وصول أعداد الصمامات المتواجدة داخلها إلى حوالي 26 صمام أساسي. سوزوكي ديزاير ٢٠٢٢ ارخص سيارة بمواصفات جبارة يتميز محرك السيارة بالمتانة إلى جانب استخدامه بسعة داخلية تصل إلى 1.2 لتر.

تتمكن السيارة من توزيع نسب الوقود بداخلها بشكل أكثر تقنية وهذا من خلال تواجد ميزة الحقن المتجددة.

تتميز السيارة بسهولة التحكم في المحرك والقيادة بدون الحاجة لاستخدام المفاتيح مما يمنحك تجربة أفضل في القيادة.

تبلغ قوة السيارة في أقصى معدلاتها 82 حصان وهذا لقوة محركها الأساسي.

بينما تشغل قوة العزم لهذه السيارة 133 نيوتن لما دقيقة في أقصى معدلات الدوران.

تم العمل على تزويد السيارة ببعض الأجهزة التي تمنح تجربة استخدام جيدة .

مثل توفر جهاز منع تشغيل الحركة وبعض من الأجهزة المنظمة للتوازن الإلكتروني إلى جانب المكابح الأساسية. اسعار وطرق تقسيط سيارات سوزوكي ديزاير في السعودية اسعار وطرق تقسيط سيارات سوزوكي ديزاير في السعودية تعرض السيارة ضمن قيمتها المالية الأساسية والتي تحددها الشركة المنتجة ووكلائها داخل السعودية.

بسعر يصل إلى 38.900 ألف ريال حيث يكون السعر قاصر على صافي بيع السيارة.

قبل البدء في إضافة القيم المضافة لها.

ترتفع الأسعار الخاصة بهذه السيارة عند شرائها من الوكلاء.

من خلال تطبيق قيمة مضافة تصل إلى نسبة 15% كحد ثابت.

مما يجعل تكلفته الشراء ترتفع لتصل إلى 5800 ريال سعودي.

يمكنك اختيار إحدى الوكلاء لتقسيط سوزوكي داخل المملكة من خلال إحدى طرق التقسيط المتوفرة.

من خلال دفع مقدم بسيط او تحويل الراتب الشهري وهذه من خلال دفع قيمة مادية للسداد الشهري.

لا تقل عن 618 ريال سعودي.

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