سيارات مستعملة موديل 2021 للتنازل تقسيط فقط بدون مقابل أو رسوم

سيارات مستعملة موديل 2021 للتقبيل وللتنازل تقسيط فقط بدون مقابل أو رسوم، ونبدأ تقريرنا اليوم مباشرة مع السيارة الرياضية ذات الثلاث صفوف من المقاعد والمرغوبة بشدة تويوتا فورتشنر فئة GX2 موديل 2021 فل اوبشن، السيارة تتواجد في الباحة بمحرك دفع رباعي ذو 4 أسطوانات سعة 2700 سي سي بقوة 164 حصان. القير أوتوماتيك بست سرعات وقراءة العداد 18 ألف و500 كيلو متر فقط مع وجود حساسات وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى مواصفات الأمان المعتادة في فئة الفل الكامل. السيارة للتنازل على بنك الراجحي بدون مقابل مع العلم أنه تم سداد أقساط 8 أشهر قيمة القسط 1744 ريال ويتبقى 52 قسط.

سيارات مستعملة 2021 للتنازل بدون مقابل

متاح أيضاً في جدة سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2021 للتقبيل بدون رسوم على بنك الرياض، السيارة فئة سيدان بمواصفات الفل الكامل ذات محرك دفع أمامي بـ4 أسطوانات سعته 1800 سي سي بقوة 121 حصان، القير أوتوماتيكي وقراءة العداد لم تتجاوز ستة آلاف كيلو متر فقط، تحتوي هذه الفئة على حساسات خلفية وكاميرا مدمجة مع فرش جلد وحماية واجهة وعازل حراري. السيارة للتقبيل على الراجحي بدون مقابل أو رسوم مع العلم أن هناك دفعة أخيرة قيمتها 38 ألف ريال يمكن تقسيطها، تم دفع 6 أقساط قيمة القسط 1375 ريال إضافة إلى رسوم إصدار اللوحات.

تتوفر للتنازل بدون مقابل لغرض السفر شيفروليه ماليبو فئة LS مستعملة موديل 2021 وارد الجميح، تتواجد السيارة في الرياض وهي بمواصفات فئة ستاندر، حيث أن بها محرك دفع أمامي رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 165 حصان، نظام الحركة أوتوماتيكي والممشى لم يتجاوز 23 ألف كيلو متر وتوجد حساسات أمامية وخلفية. تم سداد 5 أقساط من قيمة التمويل عبر بنك الراجحي قيمة القسط 1141 ريال، يتبقى دفعة أخيرة قيمتها 34.800 ﷼ ويمكن طلب السداد المبكر بمبلغ 82 ألف ريال.

سيارات موديل 2021 للتقبيل أقساط

متوفر للتقبيل بدون رسوم أو مقابل سيارة جيلي توجيلا موديل 2021، السيارة بماكينة 4 سلندر محرك دفع رباعي سعة 2000 سي سي تيربو بقوة 238 حصان، البودي والمحركات وكالة على الشرط والقير أوتوماتيكي والممشى 17 ألف كيلو متر فقط، السيارة بمواصفات فل كامل بنظام متعدد للقيادة ونظام رؤية 360 درجة بأربعة كاميرات محيطية، إضافة إلى شاشتين وحساسات أمامية وخلفية وسقف بانورامي وتحكم من خلال المقود وغيرها من المواصفات. القسط الشهري لهذه السيارة 1752 ريال تم سداد بالفعل 6 أقساط، وهي متاحة للتنازل بدون مقابل على الراجحي، كما يمكنك طلب السداد المبكر مقابل مائة ألف ريال.

السيارة الأخيرة في تقريرنا هي تويوتا Rush موديل 2021 للتتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي، الماكينة 4 سلندر بمحرك دفع خلفي سعة 1500 سي سي بقوة 102 حصان، نظام الحركة في هذه السيارة الرياضية أوتوماتيكي وعدادها سبعة آلاف كيلو متر. السيارة بمواصفات الفل الكامل المعروفة وحالتها ممتازة 100% بدون أي عيوب. تم سداد قيمة أربعة أقساط تبلغ قيمة القسط 1197 شهرياً وتوجد دفعة أخيرة مستحقة للبنك تبلغ 30 ألف ريال، لتصل القيمة الإجمالية المتبقية إلى حوالي87 ألف ريال.