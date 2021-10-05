أقوى عرض تقسيط جبار من عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش 2022 لمدة 5 سنوات

عرض تقسيط جبار من عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش 2022، لا تزال شركة عبد اللطيف جميل من أفضل الشركات التي توفر فرص تقسيط السيارة بدون كفيل وأيضًا باقل قسط شهري فهي تقدم فرصة تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش بقيمة قسط أقل من 1500 ريال شهري دون دفع مقدم وتعطي فرصتها للعميل لاختيار طريقة التقسيط التي تناسبه وخاصة أن هذه السيارة هي حُلم للكثير رغم أنها باهظة الثمن ولا يستطيع الكثير دفع قيمتها نقدًا. تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش 2022 لمدة 5 سنوات يصل سعر سيارة راشد ستاندرد إلى 65 ألف ريال سعودي ولن تحدد شركة عبد اللطيف هل هذه القيمة مُضاف إليها القيمة المضافة أم لا وإذا كانت بدون يتم إضافة 15% من سعر السيارة الأصلي على قيمة الدفعة الأخيرة.

تعطي الشركة فرصة تقسيط السيارة دون وجود كفيل وتتحمل دفع القسط الأول عن العميل.

لا توجد مصاريف إدارية.

تصل فترة السداد على 5 سنوات ويتم السداد من خلال تحويل الراتب أو الذهاب إلى الشركة مباشرة. مواصفات سيارة راش استاندرد تحتوي على أهم وسائل الأمان والتي تكون في المكابح المانعة للانغلاق.

توزع المكابح بنظام إلكتروني.

تحتوي على خاصية حماية السيارة من السرقة لمنع تشغيل المحرك.

التحكم في توازن السيارة أثناء القيادة.

تمكن السائق من مراقبة ضغط الهواء في إطار السيارة.

تحتوي على سبع مقاعد مصنوعة من القماش.

يمكن طي المقاعد الخلفية لتوسيع الصندوق في الخلفية.

يمكن التحكم يدويًا في المقاعد الامامية.

يعمل مكيف السيارة بشكل يدوي.

يحتوي المسجل الصوتي للسيارة على 6 سماعات حتى المقاعد الخلفية. ألوان سيارة راش ستاندارد تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش 2022 لمدة 5 سنواتمواصفات سيارة راش استاندردألوان سيارة راش ستاندارد توجد السيارة بعدة ألوان مختلفة ومنها: معدني اسود.

لون معدني ميكا برونزي.

معدني ميكا أحمر داكن.

ولون معدني ميكا فضي.

اللون الأبيض.

ميكا غامق كستنائي. مميزات سيارة تويوتا راش استاندرد تتميز السيارة بأنها خفيفة الوزن لتقليل عملية الاحتكام.

السيارة اقتصادية للوقود حيث تعمل بكفاءة استهلاك متميزة.

صممت السيارة لكي تسير في الطرق الصعبة والرملية.

الحد الأدنى في نصف قطر الدوران يصل إلى 5.2 متر مما يسهل من حركة القيادة وخاصة في أماكن الإيقاف الطويلة والضيقة. مميزات سيارة تويوتا راش استاندرد الوسوم

عرض تقسيط جبار من عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش 2022، لا تزال شركة عبد اللطيف جميل من أفضل الشركات التي توفر فرص تقسيط السيارة بدون كفيل وأيضًا باقل قسط شهري فهي تقدم فرصة تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش بقيمة قسط أقل من 1500 ريال شهري دون دفع مقدم وتعطي فرصتها للعميل لاختيار طريقة التقسيط التي تناسبه وخاصة أن هذه السيارة هي حُلم للكثير رغم أنها باهظة الثمن ولا يستطيع الكثير دفع قيمتها نقدًا. تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش 2022 لمدة 5 سنوات يصل سعر سيارة راشد ستاندرد إلى 65 ألف ريال سعودي ولن تحدد شركة عبد اللطيف هل هذه القيمة مُضاف إليها القيمة المضافة أم لا وإذا كانت بدون يتم إضافة 15% من سعر السيارة الأصلي على قيمة الدفعة الأخيرة.

تعطي الشركة فرصة تقسيط السيارة دون وجود كفيل وتتحمل دفع القسط الأول عن العميل.

لا توجد مصاريف إدارية.

تصل فترة السداد على 5 سنوات ويتم السداد من خلال تحويل الراتب أو الذهاب إلى الشركة مباشرة. مواصفات سيارة راش استاندرد تحتوي على أهم وسائل الأمان والتي تكون في المكابح المانعة للانغلاق.

توزع المكابح بنظام إلكتروني.

تحتوي على خاصية حماية السيارة من السرقة لمنع تشغيل المحرك.

التحكم في توازن السيارة أثناء القيادة.

تمكن السائق من مراقبة ضغط الهواء في إطار السيارة.

تحتوي على سبع مقاعد مصنوعة من القماش.

يمكن طي المقاعد الخلفية لتوسيع الصندوق في الخلفية.

يمكن التحكم يدويًا في المقاعد الامامية.

يعمل مكيف السيارة بشكل يدوي.

يحتوي المسجل الصوتي للسيارة على 6 سماعات حتى المقاعد الخلفية. ألوان سيارة راش ستاندارد تقسيط سيارة تويوتا ستاندارد راش 2022 لمدة 5 سنواتمواصفات سيارة راش استاندردألوان سيارة راش ستاندارد توجد السيارة بعدة ألوان مختلفة ومنها: معدني اسود.

لون معدني ميكا برونزي.

معدني ميكا أحمر داكن.

ولون معدني ميكا فضي.

اللون الأبيض.

ميكا غامق كستنائي. مميزات سيارة تويوتا راش استاندرد تتميز السيارة بأنها خفيفة الوزن لتقليل عملية الاحتكام.

السيارة اقتصادية للوقود حيث تعمل بكفاءة استهلاك متميزة.

صممت السيارة لكي تسير في الطرق الصعبة والرملية.

الحد الأدنى في نصف قطر الدوران يصل إلى 5.2 متر مما يسهل من حركة القيادة وخاصة في أماكن الإيقاف الطويلة والضيقة. مميزات سيارة تويوتا راش استاندرد

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