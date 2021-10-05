عرض تويوتا السعودية الاستثنائي على لاندكروزر يعيد سيارتك جديدة بخصم 50%

أطلقت تويوتا السعودية عرض استثنائي على لاندكروزر وكذلك يعيد بعض موديلات سيارتها مثلها مثل الجديدة، والعرض هو خصم على سعر خدمة التلميع الداخلي والخارجي، وتعد علامة تويوتا واحدة من أنجح العلامات في المملكة السعودية ويرجع ذلك لكونها تراعي الاختلاف بين أذواق السعوديين كما أنها تقدم لهم باستمرار كل الجديد والاستثنائي في عالم السيارات.

واحتلت تويوتا مكانها بين السعوديين من خلال موديلات معينة هم: كورولا ويارس والعملاقة لاندكروزر بالإضافة إلى كامري، ولم يأتي هذا النجاح الساحق بدون أسباب وإنما هو تكليل لقصة كفاح سعت خلالها العلامة اليابانية للحصول على ثقة المستهلكين.

لاندكروزر جديدة عرض تويوتا السعودية الاستثنائي يعيد سيارتك جديدة بخصم 50%

تقدم شركة تويوتا باقتين الأولى بسعر 599 ريال والثانية بسعر بـ499.

وفي الوقت نفسه تعد السيارات المشمولة في العرض الجديد باقة الـ 599 ريال هم:

لاندكروزر .

. بالإضافة إلى هايلكس.

وفي الوقت نفسه موديل سيكويا.

وكذلك سيارة برادو وموديل FJ.

هذا إلى جانب موديلات بريفيا، إينوفا، راف 4 وفورتشنر.

أما السيارات المشمولة في باقة الـ 499 ريال هي:

اوريون، أفالون، أفانزا، كامري، رش.

وفي الوقت نفسه هناك كورولا، بريوس، تويوتا 86 ويارس.

ملحوظة: أسعار تويوتا السعودية ضمن هذا العرض أرخص بنسبة 50% عن مقدمي نفس الخدمة من المراكز الأخرى.

موعد انتهاء عرض toyota السعودية على لاندكروزر وبعض الموديلات الأخرى

ينتهي العرض في 31 مايو من العام القادم وهو ما يعني أن هناك فرصة كبيرة للغاية أمام كل الراغبين في الحصول على العرض.

أماكن تقديم خدمة تلميع السيارات في السعودية

الخدمة ليست متاحة في جميع مراكز تويوتا التابعة لعبداللطيف جميل، وفيما يلي الأماكن التي تقدم الخدمة:

المنطقة الشرقية مركز الخبر وكذلك في مركز الدمام وفرع الجبيل.

وفي الوقت نفسه هناك مركز طريق مكة بمدينة جدة في المنطقة الغربية.

أمام في المنطقة الوسطى هناك مركز العليا بمدينة الرياض.

ملحوظة: كلما حصلت على الخدمة في وقت قريب كان أفضل لضمان عدم تغيير الأسعار.

كيفية التواصل مع عبداللطيف جميل وكيل تويوتا في السعودية للاستعلام عن العروض والأسعار

يمكنكم الاتصال على الرقم التالي: 8002442211.

وفي الوقت نفسه يمكن الدخول على موقع تويوتا السعودية والتواصل عبره مع أحد ممثلي الشركة لمعرفة أحدث العروض والأسعار المحدثة للخدمات والسيارات.