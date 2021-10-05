عروض عبداللطيف جميل على جيلي Geely كولراي بدون كفيل بـ 1206 شهريا

تقدم شركة عبداللطيف جميل تمويل على سيارات جيلي Geely بعدد كبير من موديلاتها، ومن بين أبرز الموديلات المشمولة في العرض سيارة جيلي كولراي، وتعد شركة جيلي Geely من أقوى الماركات الصينية التي وضعت لنفسها أسس راسخة في أكثر من دولة حول العالم لاسيما المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا لتقديمها سيارات بتكنولوجيا قوية بأسعار أقل من المنافسين، ونشرنا قبل ذلك موضوع بعنوان أشياء عليك التحقق منها قبل شراء كفرات مستعملة من حراج.

وتتنافس شركة جيلي مع شركات صينة عديدة تقدم أيضا اختيارات ممتاز للمستهلك السعودي، ومن بين هذه الشركات الصينية التي تقدم سيارتها في السعودية، شركة فوتون، شركة شيري وشانجان.

العرض يشمل تمويل 5 أنواع من موديل سيارات جيلي Geely وهم: باينزاي basic 2022 مقابل 1085 ريال شهريا. وفي الوقت نفسه هناك موديل باينزاي luxury 2022 بـ 1226 ريال شهريا بالإضافة إلى كولراي 2022 basic مقابل 1206 شهريا. كولراي 2022 comfort بـ 1327 شهريا. وأيضا سيارة موديل ازكارا 2022 comfort 4×4 luxury بـ 1669 شهريا.

تفاصيل عرض جيلي Geely من شركة تمويل عبداللطيف جميل

ملحوظة: تم حساب هذه الأقساط على فترة سداد 60 شهر.

بدون دفعة أولى إذا كان القسط الشهري يبلغ 40% من صافي الدخل الشهري.

وفي الوقت نفسه يمكن تمويل السيارة بدون كفيل.

ولأول مرة إعادة تمويل الدفعة الأخيرة.

أو قسط يتم دفعه للسيارة يكون بعد مرور 60 يومًا من استلامها والقسط الأول لا يتم احتسابه.

يمكنكم الاتصال عبر الرقم التالي 8002442211 من أي رقم داخل المملكة العربية السعودية. موعد انتهاء عرض عبداللطيف جميل على بعض موديلات سيارات جيلي الصينية العرض مستمر لحين انتهاء الكمية المتوفرة ولكن يفضل الإسراع في الشراء بسبب احتمالية الانتهاء من الكيمة قريبا.

موديل ازكارا 2022 بسعر 93 ألف ريال تقربيا.

وفي الوقت نفسه تبدأ كولراي من 63 ألف ريال تقربيا.

بالإضافة إلى سيارة باينزاي 2022 يبدأ سعرها أيضا من 63 الف ريال تقربيا.

وهناك أيضا جيلي توجيلا 2022 بسعر 113 الف ريال، وهي أحد أروع السيارات التي تقدمها الشركة الصينية في السعودية.

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