سعر مواصفات سيارة بي أم دبليو bmw m5 cs في الأسواق / أسرع وأقوى ما انتجته الشركة

حيث تم نزول سيارة bmw m5 cs الجديدة وهو إصدار محدود، تم نزولها يوم 17 أغسطس، M5 CS الجديد هو الإصدار CS من M5 الذي سيتم تقديمه لأول مرة في تاريخ BMW M، وهو أقوى طراز عالي المستوى في تشكيلة M5. حيث تم تجهيز M5 CS الجديد بأقوى محرك V8 M مزدوج التوربو بقوة 4.4 لتر على الإطلاق.

bmw m5 cs

المحرك، الذي ينتج قوة قصوى تبلغ 635 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 76.5 كجم / م، مدمج مع ناقل حركة أوتوماتيكي M Steptronic ثماني السرعات ونظام BMW M xDrive.

بالإضافة إلى ذلك، تتسارع سيارة M5 CS الجديدة من حالة السكون إلى 100 كم/ ساعة في غضون 3.0 ثوانٍ فقط بفضل وزنها الأخف بحوالي 70 كجم من وزن M5 Competition الجديدة.

السرعة القصوى للسيارة 305 كم / ساعة.

مواصفات سيارة m5 cs

يتم أيضًا استخدام نظام الشاسيه المخصص الذي تم ضبطه بعناية، ومكابح M من الكربون والسيراميك، وعجلات M مقاس 20 بوصة خفيفة الوزن بشكل قياسي للتحكم بشكل موثوق في أداء القوة المتفجرة.

تنعكس العديد من التصاميم الحصرية التي تذكرنا بسيارات سباقات GT من الداخل والخارج.

أولاً، مصابيح التشغيل النهارية التي تنبعث منها ضوء أبيض بشكل طبيعي، ولكنها تنبعث منها ضوء أصفر عند تشغيل المصابيح الأمامية أو مصابيح الترحيب، يتم تطبيقها داخل المصابيح الأمامية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن غطاء المحرك والفاصل الأمامي وأغطية المرايا الجانبية والناشر الخلفي والجناح الخلفي مصنوعة من ألياف الكربون (CFRP) لمضاعفة المظهر الرياضي وتفتيح الجسم، وشارة CS المرفقة بشبكة BMW الكلوية والرفارف الأمامية.

عجلات قياس 20 بوصة مطليه باللون الذهبي البرونزي الذي يرمز إلى طراز CS.

مميزات بي إم دبليو m5

تم تكوين المقصورة لتجربة أداء القيادة القوي لسيارة M5 CS الجديدة بشكل كامل.

تم تجهيز المقاعد الأمامية بمقاعد M كربونية خفيفة الوزن وتوفر دعمًا ممتازًا، كما تم تجهيز المقاعد الخلفية بمقاعد دلو مستقلة بحيث يمكن لأربعة ركاب الاستمتاع بالإثارة الفريدة من طراز M بالتساوي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عجلة القيادة M Alcantara المزودة بمفاتيح تبديل من ألياف الكربون، وبطانة سقف Alcantara، ومساند رأس للمقاعد مع Nürburgrings الألمانية، وشارات CS المرفقة في جميع أنحاء المقصورة تضيف إحساسًا رياضيًا.

سعر BMW M5 CS

الأسعار التي ستعرض غير مضاف أليها الضريبة المضافة وسعر الجمارك.