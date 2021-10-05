العرض الجبار أفضل عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأسعار ومواصفات السيارة

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022، تعتبر سيارة كيا سبورتاچ هي حلم الكثير وخاصة محبين السيارات الرياضية وقد أعلنت شركة كيا عن إطلاق سيارة كيا سبورتاچ 2022 والتي تتميز بأقوى نظام والسير في الظروف المناخية الصعبة كما يمكنها التحمل لفترات السفر الطويلة دون التأثير على أداء البطارية كما تتميز السيارة باحتوائها على أنظمة الأمان وقد قامت الشركة بإتاحة فرصة تقسيط السيارة للغير قادرين على شرائها نقدًا لذا سوف نتعرف على مواصفات السيارة وكذلك أسعار السيارة وعروض تقسيطها.

من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على سعر وعروض تقسيط سيارات كيا للفئتين الأولى والثانية

النوع الأول:سيارة كيا سبورتاچ “أل اكس” :

يبلغ سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية حوالي 93.148 ريال سعودي.

حوالي 93.148 ريال سعودي. تمنح الشركة فرصة تقسيط السيارة لمدة تصل إلى خمس سنوات حتى تقوم بتسهيل فرصة التقسيط للجميع.

يبلغ قيمة الدفعة المقدمة لتقسيط السيارة حوالي 9.315 ريال سعودي.

تصل قيمة الدفعة الشهرية في قسط السيارة تقريبًا 1.728 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022

مواصفات سيارة كيا سبورتاچ 2022

تحتوي السيارة على عدة مواصفات مميزة ومن أهمها:

تحتوي السيارة على شنطة تخزين كبيرة وواسعة تكفي لوضع العديد من الأشياء بداخلها.

على شنطة تخزين كبيرة وواسعة تكفي لوضع العديد من الأشياء بداخلها. توافر قطع الغيار الخاصة بالسيارة في كثير من الأماكن مما يجعل أمر بيعها سهل.

الفئة الأولى من السيارة على فرامل مانعة للانغلاق ويتميز بوجود وسائد هوائية في المقعد الأمامي.

تحتوي على وسائل الترفيه مثل الراديو ومشغل أسطوانات وبلوتوث كما تتميز بوجود شاشة 8 بوصة و 6 سماعات.

الفئة الثانية على نفس مواصفات الفئة الأولى بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية وشاشة تاتش ونظام أندرويد و ابل كار.

السيارة تحتوي على إضاءة نهارية ووسائد ستائرية بالإضافة إلى نظام الهبوط والصعود إلى المرتفعات.

تحتوي السيارة على نظام تدعيم الفرامل ومثبت سرعة وتتميز بوجود جنوط انش.

وهي الأعلى فئة في سبورتاج ويبلغ سعرها حوالي 105.338 ريال سعودي.

يبلغ قيمة الدفعة المقدمة من سعر السيارة إ لى 10.534 ريال سعودي.

لى 10.534 ريال سعودي. لا تقل قيمة القسط الشهري عن 1.954 ريال سعودي وقد حددت الشركة هذه القيمة.

سعر وعروض تقسيط النوع الثاني سيارة كيا سبورتاچ “أس اكس”