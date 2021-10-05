“اسطورة الدفع الرباعى” كيا سيراتو 2022 الجبارة بإطلالة جديدة بالمواصفات والاسعار فى السوق السعودي

“اسطورة الدفع الرباعى” كيا سيراتو 2022 الجبارة بإطلالة جديدة بالمواصفات والاسعار كيا سيراتو 2022 بإطلالة جديدة تماما في السوق السعودي، وهى التي تحقق أعلى شهره في العالم لما تقدمه من مميزات في السيارة سواء من الداخل أو الخارج وتعتبر سيارات كيا معروفة من أفضل السيارات المميزة، كما أنها تتميز بالكثير من التقنيات الحديثة التي أضافتها الشركة للسيارة، والسوم يوف نضع لكم نقوم أسعارها التي تناسب الجميع ومواصفاتها الجبارة وهو ما سوف نتعرف عليه في مقالنا.

يبحث الكثيرون عن مواصفات وعيوب سيارة كيا سيراتو 2022 الجديدة حيث جاءت السيارة بإطلالة جديدة تماما في السعودية في إصداراتها الحديثة والتي تتميز بالآتي:-

تتميز بثلاث محركات قوية فإن المحرك الأول يحتوى على أسطوانات بسعة 1.6 لتر، بقوة 123 حصان.

يكون المحرك الثاني يحتوى على 4 أسطوانات بسعة 2.6 لتر وبقوة 152 حصان.

وأيضا المحرك الثالث يحتوى على 4 أسطوانات بسعة 1.6لتر وبقوة 204 حصان .

تتميز بتقنيات الأمان والسلامة تقلل من خطر الحوادث وكوارث الطرق.

يوجد بها خاصية مراقبة ضغط الإطارات.

وتتميز بخاصية مانع الانزلاق.

ذات وسائد هوائية امامية.

ذات مثبت كرسي للأطفال لحمايتهم.

مزودة بمصابيح أمامية حادة الشكل.

ذات انحناءات في غطاء المحرك بالمظهر الانسيابي.

ذات عجلات رياضية جديد 15و16و17 إنش.

لديها مصدات أمامية وخلفية.

تمتاز من الداخل بالتكيف.

شاشة بحجم كبير للتسلية .

وأيضا بلوتوث و فتحات تكييف خلفية .

خاصية التمتع بوضعية السائق يدويا .

وأيضا حاملات أكواب للحفاظ على السيارة نظيفة والحرص على عدم سكب محتواها داخل السيارة.

يبلغ طويل السيارة حوالي 4640مم وعرضها حوالي 1800 ويبلغ ارتفاعها 1450.

حجم قاعدة العجلات 2700 أما عن سعه الشنطة الخلافية تبلغ 502 لتر.

ما هي أسعار كيا سيراتو 2022 في السعودية

يبحث عشاق سيارات كيا عن الأسعار الخاصة بالسيارة في السوق السعودي واليوم سوف نضع لكم أسعار كيا سيراتو 2022 في السعودية بالأسعار الأتية:-