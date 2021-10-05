العرض الجبار عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي بأقل من 1300ريال سعودي من بنك الراجحي

عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي بأقل من 1300ربال سعودي من بنك الراجحي، يقدم بنك الراجحي عروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي بقيمة قسط أقل من 1300 ريال سعودي كما تمنح إلى جميع عملائها العديد من المميزات ومنها عدم دفع دفعة أولى حيث يتحمل البنك قيمة الدفعة الأولى عن العميل وتعد سيارة ميتسوبيشي من أهم السيارة الموجودة والتي يبحث الكثير عن فرصة امتلاكها بأقل تكلفة وهنا يأتي دور بنك الراجحي تابعونا.

عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي بأقل من 1300ريال سعودي

يوجد نوعين من عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي من بنك الراجحي

لا يحتاج العميل إلى دفع دفعة أولى.

لا يتم دفع رسوم إدارية للبنك.

يبلغ قيمة القسط الشهري أقل من 1300 ريال سعودي.

تصل فترة السداد إلى 5 سنوات.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 40% من ثمن السيارة الأصلي.

تبلغ النسبة السنوية للسيارة 7.19% وتشمل قيمة التأمين.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى إلى 5% كحد أدنى.

لا يتم دفع رسوم إدارية إلى البنك.

تصل قيمة الدفعة الأخيرة للسيارة إلى 30% من قيمة السيارة الأصلية.

وتصل فترة السداد إلى 60 شهر.

كما تصل النسبة السنوية للسيارة إلى 18.68% وتشمل قيمة التأمين.

عروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي بتحويل الراتبعروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي بدون تحويل الراتب إلى البنك

يمكن التقديم للحصول على السيارة من خلال الذهاب إلى فرع بنك الراجحي وتقديم الطلب أو من خلال معارض العيسائي ميتسوبيشي أو من خلال الاتصال بالرقم التالي: 8001241222.

وللحصول على عرض التقديم يجب اتباع الآتي:

العروض المقدمة من البنك تستمر حتى نفاذ الكمية المتاحة لديها.

يخضع بنك الراجحي إلى إشراف البنك المركزي السعودي.

على العميل الالتزام بوقت ميعاد السداد حتى لا يتم سحب السيارة منه.

زودت السيارة بمجموعة من وسائل الأمان وأهمها الوسائد الهوائية في المقاعد الأمامية.

تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق.

نظام ثبات إلكتروني.

تعمل الفرامل بنظام إلكتروني.

خاصية الثبات في وضع الطيران و الصعود إلى المرتفعات.

خاصية حماية السيارة من السرقة لمنع تشغيل المحرك.

تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية تعمل في وضع النهار.

صممت بزجاج معتم من الأمام والخلف.

تحتوي على شاشة ترفيهية لعرض معلومات السيارة

كيفية التقديم للحصول على عرض التقسيط من الراجحي والشروط اللازمةمواصفات سيارة ميتسوبيشي