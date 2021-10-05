انخفاض سعر كيا اوبتيما k5 موديل 2021 الاقتصادية لأكثر من 12%، الكثير منا يعلم أن الاسم الجديد لطراز اوبتيما المعروف من كيا أصبح K5 الآن،وذلك بعدما أُطلق عليها في الأسواق العربية كيا اوبتيما وفي الأسواق الأمريكية وكوريا K5. كيا كي 5 هي سيارة سيدان متوسطة الحجم تنافس تويوتا كامري، هيونداي سوناتا، هوندا اكورد، مازدا 6، فورد فيوجن وشيفروليه ماليبو. محرك سيارة اليوم هو نفسه محرك سوناتا والنترا المعروف في سيارات هيونداي وكيا، واليوم سوف نتحدث قليلاً عن مواصفات كيا اوبتيما k5 فئة ستاندر موديل 2021، وسوف نقدم لك أقل سعر للسيارة داخل المملكة بعد وجود تخفيضات على سعرها تجاوز نسبة 12 في المائة.

سعر ومواصفات كيا اوبتيما k5 موديل 2021

الموديل الجديد من كيا كي 5 أو كيا أوبتيما ذات ماكينة 4 سلندر بمحرك دفع أمامي سعة 2000 سي سي، هذا المحرك يولد قوة في حدود 155 حصان؛ وهو محرك إعتمادي يعتبر أشهر المحركات وأكثرها عملية ويتواجد في الكثير من سيارات كيا وهيونداي، نظام الحركة أوتوماتيك تبترونيك بـ6 سرعات. صرفية الوقود في كيا K5 ستاندر 2021 ذات تقييم ممتاز +، حيث أن كل لتر بنزين يمشيك مسافة 16.1 كيلو متر ونوع البنزين 91. وحظت السيارة بتخفيض رائع يبلغ أكثر من 10 آلاف ريال لدى معارض عبد الرحمن عماد الدين بالرياض، حيث أصبح سعر كيا اوبتيما ستاندر 2021 الآن شامل ضريبة القيمة المضافة هو 80 ألف ريال بدلاً من 90 ألف و800 ريال.

جاءت كيا K5 موديل 2021 بتصميم مميز وشكل جديد كلياً من الصدام الأمامي إلى الخلفي، فقد تم تزويدها بشبك مميز باللون الأسود وإنارة أمامية بالكامل LED نور عالي ومنخفض، بالإضافة إلى إشارات على الصدام في الزوايا وكذلك على المرآة الجانبية الكهربائية. الجنوط مكحلة تعطي شكل أكثر جاذبية ومقاسها 17 إنش، كما يوجد في الموديل الجديد من اوبتيما جناح خلفي متصل مع بودي السيارة مع إنارات ليد خلفية وعدد 2 شكمان، الشنطة مساحتها ممتازة كبيرة جداً رغم أن السيارة متوسطة الحجم.

كيا كي 5 فئة ستاندر

يأتي التصميم الداخلي لفئة ستاندر من كيا اوبتيما 2021 بمقاعد قماشية باللون البيج، مع جلد على الأبواب الداخلية ومقابض من الكروم، إضاءات رئيسية داخلية LED في السقف وزجاج كهربائي وأقفال آال للأبواب مع إتساع داخلي مميز. يوجد بالسيارة أربع وضعيات للقيادة وبها نظام تثبيت سرعة، كما أن المقود مكسي جلد به تحكم ثلاثي في النظام الصوتي ومثبت السرعة وعداد الرحلات الذي يدعم اللغة العربية، المكيف يدوي أربعة سرعات مع فتحات تكييف خلفية ومنافذ للشحن والطاقة في كيا k5 موديل 2021.