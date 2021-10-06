«عملاقة السيارات» هيونداي ازيرا 2022 الاحدث علي الاطلاق مواصفاتها واسعارها

«عملاقة السيارات» هيونداي ازيرا 2022 الاحدث علي الاطلاق هيونداي ازيرا لها الكثير من المواصفات الجديدة والمميزة التي يبحث عنها الكثير من محبين السيارات، والتي تواكب التطور التكنولوجي الذي يوجد في عالم السيارات اليوم، كما تعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات في عام 2022 الذى يتم طرحها بمواصفات جبارة ، وفي السطور القادمة نتعرف على الكثير من مميزات وأسعارالسيارة، كما يمكن التعرف على بعض العيوب التي قد توجد بها.

مميزات سيارة هيونداي ازيرا 2022 فائقة للحدود، حيث انها من السيارات التي لها طابع راقي ومتميز، ومن بين هذه المميزات:

تم إصدار أكثر من شكل ومصدر لهذه السيارة، ومنها البريميوم، والسمارت، والسمارت بلس، و الميد نايت.

إلى جانب ذلك، تتمتع السيارة بتكييف بقوة كبيرة، بدون أن يكون له صوت مزعج على خلاف باقي السيارات.

كما أن السيارة لها شاشتين من نوع LED، إحداهما عليها العدادات الخاصة بالسيارة، والاخرى يكون هناك شاشة أخرى ترفيهية.

إلى جانب ذلك، تتوفر السيارة بمحركين، أحدهما يعمل بقوة 4 سليندر، كما يعمل المحرك الثاني بقوة 6 سليندر.

كما تعتبر من اهم مميزات السيارة، انها تدعم نقاط العمياء للكاميرا الأمامية، حيث انها يمكنها أنها ترى الأشياء بوضوح.

إلى جانب أنها تتمتع بنظام حماية، يقوم على حماية الأطفال من أبواب السيارات أثناء الغلق والفتح المستمر.

تتعدد مميزات سيارة هيونداي ازيرا 2022، حيث يكون من بينها بعض المزايا التي تجعلها مختلفة عن باقي السيارات، ومن بينها:

يعمل نظام المكيف في السيارة من خلال نظام اللمس، حيث يتم العمل على لمس المكيف، والتحكم بالسرعات من خلال هذا.

بالإضافة إلى ذلك، السيارة مزودة ب4 كاميرات من تقنية HD.

إلى جانب ذلك، يكون جنوط السيارة من 19 إنش، وهي من الجنوط التي تعمل على ثبات السيارة على الطريق مع السرعة العالية.

كما تتوفر السيارة بسعر 129 ألف ريال للنوع السمارت، و البريميوم تكون بسعر 171 ألف ريال سعودي، إلى جانب 136 ألف لفئة سمارت بلس.

اسعار سيارة سيارة هيونداي ازيرا في المملكة لم يكشف بعد، عند بداية ظهور السعر سوف نوضحه لكم ومن المتوقع ان يكون سعرها بداية من 114 ريال سعودي في السعودية، ومن المتوقع سعرها في مصر قد يبدا من 430 الف جنية مصري.