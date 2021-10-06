عروض سيارات تويوتا كورولا مستعمل موديل 2018 ممشى قليل جداً، ونبدأ تقريرنا مباشرة في معارض قمة الشرق للسيارات بحي القادسية مدينة الرياض، حيث تتوفر سيارة تويوتا كورولا 2018 بحالة ممتازة لونها أبيض بمحرك بنزين وقير أوتوماتيك، الممشى قليل بإستعمال خفيف حيث لم يتجاوز العداد 80 ألف كيلو، تتميز هذه الفئة من كورولا بزجاج كهربائي مع ريموت، إشارات على المرآة الجانبية الكهربائية وإضاءات بالكامل LED، منافذ للشحن والطاقة مع داخلية نظيفة باللون البيج ومقاعد مخمل، السيارة بودي بلد وكالة على الشرط والسعر المطلوب 41 ألف ريال.

عروض سيارات تويوتا كورولا مستعمل 2018

وتتوفر لدى معرض المرزوق للسيارات في مدينة مكة المكرمة بالمملكة، سيارة تويوتا كورولا مستعمل 2018 بمحرك بنزين 1600 سي سي مزود بنظام إيكو لتوفير استهلاك الوقود وقير أوتوماتيك، ممشى قليل جداً إستعمال بسيط بحالة ممتازة والعداد لم يتجاوز 17 ألف كيلو متر فقط. السيارة بودي وكالة على الشرط لونها أبيض وتتميز بمقاعد مخمل، بها حساسات خلفية مع حساس كفرات ومداخل للشحن والطاقة والبلوتوث، تحكم كهربائي في الزجاج والمرايا وإنارة ليد والسعر 54 ألف ريال.

تتوفر لدى معرض أضواء الشرق للسيارات بالرياض تويوتا كورولا مستعمل موديل 2018 بحالة نظيفة جداً، الممشى كبير إلى حد ما في هذه السيارة حيث تجاوز العداد 206 ألف كيلو متر، السيارة باللون الفضي وتصميمها الداخلي باللون البيج وتتميز بمقاعد مخمل، دخول بالريموت كنترول مع زجاج كهربائي ومرايا كهربائية بها إشارات جانبية، وبها مشغل اسطوانات CD ومداخل USBـAUX، السيارة بحالة ممتازة بودي بلد على الشرط ماكينة 1600 سي سي والسعر المطلوب 49 ألف ريال.

سيارات مستعملة 2018 للبيع

تتوفر في الرياض كورولا مستعمل 2018 فئة ستاندر باللون اللؤلؤي وارد عبد اللطيف جميل، نظام الحركة أوتوماتيكي والماكينة 4 سلندر بمحرك سعة 1600 سي سي والعداد 74 ألف كيلو متر. تتميز بقاعد مخمل وإضاءة بالكامل LED ليد أمامي وخلفي، مع حساسات خلفية ونوافذ كهربائية واشارات في المرايا الجانبية، بالإَضافة إلى دخول ريموت وتحكم دركسيون بالأوامر الصوتية والبلوتوث من خلال المقود، السيارة بحالة ممتازة على الشرط والسوم للتواصل وصل إلى 55 ألف ريال.

الكورولا الأخيرة في تقريرنا اليوم وهي أيضاً موديل 2018 بحالة نظيفة وتتوفر لدى معرض البيان المطور بالمدينة المنورة، السيارة باللون اللؤلؤي مستعملة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر وقير أوتوماتيك، العداد مسجل 91 ألف كيلو متر والبودي به بعض الرشات الخارجية لأغراض تجميلية بدون حوادث، السيارة إضاءتها LED بالكامل ومقاعدها مخمل باللون البيج مع دخول ريموت وغيرها من المواصفات، وقد وصل أعلى سوم إلى 52 ألف ريال.