“عملاقة الدفع الرباعى” كيا سبورتاج  2022 مواصفات واسعار جبارة بالتقسيط في السعودية

“عملاقة الدفع الرباعى” كيا سبورتاج 2022 مواصفات واسعار جبارة الباحثين عن أحدث أنظمة السيارات الرياضية والتي تحمل المزيد من الرقي في الأداء الرياضي والتي تضمن لك اعلى معدلات السرعة في العمل الداخلي وتعدد أنظمة الحماية والامان إلى جانب الأسعار المميزة بالمقارنة مع جودة هذه السيارة والتي تتيح تقسيطها وفقًا لعدة معايير محددة تلزم المشتري من دفع مبلغ مقدم لجدية السداد ومبلغ آخر عقب نهاية آخر أشهر السداد مع وضع إضافات مالية كنوع من الفوائد في تقسيط السيارة والتي يمكنك الاطلاع على أهم ما يميزها وأسعارها التي نقوم بعرضها وفقًا لآخر المستجدات في السوق السعودي.

تمتلك هذه السيارة بشكل عام عدة مزايا تجعلها ذات جودة عالية في تحقيق أقصى معدلات السرعة والترفيه والأمان والمتمثلة في كل من الآتي

أنواع هذه السيارة بشكل عام تعمل باعتبارها من أفضل السيارات الرياضية المخصصة للاستخدامات الوعرة.

سيارة كيا سبورتاج يصل عدد الاحصنة بداخلها إلى معدل 133 حصان مع تواجد أنظمة للدفع الأمامي والقدرة على التخزين الداخلي بمعدل 1.6 لتر.

تحتوي على أربع اسطوانات داخلية مع تعدد أنظمة الأمان المتمثلة في وجود اثنين وسادة هوائية وأجهزة مستشعرات وحساسات في أجزاء السيارة الخلفية.

يمكنها السير بمعدل 14 كيلومتر في الساعة الواحدة والقدرة على العمل بشكل متواصل دون التعرض للتلف.

مزودة بأحدث التقنيات من الداخل يوجد بها وسائد هوائية ونظام الفرامل.

تحتوي علي اطارات رياضية عريضة بمقاس 17 بوصة.

يوجد بها محرك ربايع الاسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي .

وتعتبر هي من أفضل وأبرز الموديلات التي قدمتها شركة “كيا” في الوقت هذا والذي يبحث عنها الكثيرون لمعرفة مميزاتها ومواصفاتها واسعارها الجبارة.