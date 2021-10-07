أفضل سيارة هاتشباك في السعودية 2022 تصميمات راقية وسعر مناسب

للباحثين عن أفضل سيارة هاتشباك في السعودية يوجد الكثير من الموديلات والأنواع المميزة، حيث أن السيارات الهاتشباك بها محرك رباعي الأسطوانات 1.6 لتر، إذ أن قوته تصل إلى 123 حصان، ويبحث دائما من يعشق امتلاك سيارة إلى القوة، الجمال، والقلة في استهلاك الوقود، وقد أدخل على السيارة الهاتشباك موديل عام 2019 تعديلات حتى تتناسب مع الأسواق العصرية، ومجاراة التطور التكنولوجي لعام 2022.

أفضل سيارة هاتشباك في السعودية

تعد السيارات الهاتشباك من أقوى المنافسين في الأسواق السعودية، إذ تعد من إحدى الطرازات رفيعة الذوق في الأسواق السعودية للسيارات، ولا يفوتنا أنها من أقوي الإصدارات لأفضل علامة تجارية عالمية، ومن خلال موقعنا سوف نحاول أن نعرض لكم:

لها مزايا عديدة، مما أدى إلى تفضيلها من قبل السيدات والرجال

وأفضل سيارة هاتشباك في السعودية من عدة علامات تجارية عالمية

من عدة علامات تجارية عالمية كما تتميز بالتصميم الجذاب، مع صغر الحجم

ومحركات متفاوتة في القوة.

وتأتي سيارة كيا بيكانتو بالكثير من الميزات التي تجعلها من السيارات المميزة



السيارة من أصغر السيارات التي صنعتها تلك الشركة العالمية.

والتي تحتوي على محرك 4 أسطوانات.

وسعة المحرك 1.2 لتر بقوة 83 حصان.

أما عزم ودوران بقوة 122 نيوتن متر.

تتميز باستهلاك أقل معدل وقود حيث يبلغ 18.6 كم/ لتر.

بها مكيف قوي ونظام ترفيهي.

وتأتي بهيئة سيارات هاتشباك.

تتوفر السيارة بسعر يبدأ من 42,900 ريال سعودي، وقد يصل إلى 51,800 ريال سعودي لأعلى فئة من تلك السيارة.

تنفرد بالتصميم الجذاب، حيث تكون أبوابها ثلاثة فقط، مع توافر حقيبة كبيرة.

بها محرك 2 لتر بقوة 149 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيكي، واخر يدوي مع توافر 6 سرعات به.

وتتوافر أيضا بمحرك 1.6 لتر بقوة 204 حصان.

بها أنظمة ثبات إلكتروني.

تتوافر مستشعر حساس يعمل على القياس المستمر لسرعة عجلات السيارة.

وفي نسخة التيربو تزودت بأنظمة تعليق متقدمة لقيادة متميزة.

وعن السعر للسيارة يبدأ من 79,000 ريال سعودي.

أفضل سيارة هاتشباك في السعودية لصغرها المتميز.

كما تحتوي على محرك سعة 1.4 لتر بقوة 100 حصان.

ومعدل استهلاك الوقود بها 19,6 كم / لتر.

وتتميز بناقل حركة 5 سرعات من طراز LS، مع ناقل حركة أوتوماتيكي قياسي.

والسعر يبدأ من 30,500 ألف ريال سعودي وقد يصل إلى 43,500 ألأف ريال سعودي.

سيارات هاتشباك حريمي

أفضل سيارة هاتشباك والتي تصلح لقيادة السيدات، حيث يوجد الكثير من التصميمات قد تفضلها السيدات عن غيرها، وهذا لرقة التصميم، سهولة القيادة، ومن أهم تلك الموديلات ما يأتي:

سيارة سوزوكي بالينو محرك 1400 قوة 95 حصان.

وأيضًا سيارة فورد فيجو تلك سيارة جبارة محرك 1500، قوة 110 حصان.

كذلك سيارة ألفا روميو جوليتا محرك 1400 قوة 170 حصان.

سيارة سوزوكي سوفيت محرك 1200 قوة 82 حصان.

هذه من السيارات المميزة لمحبي سيارات سوزوكي.