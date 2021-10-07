“ام جي 5” اكلت السوق.. أفضل سيارة في السوق المصري بالاسعار المواصفات موديل 2021 

“ام جي 5” اكلت السوق أفضل سيارة في السوق المصري تم العمل على إصدار أحدث إنتاجاتها مؤخرًا حيث تتميز هذه السيارة بعدة إمكانيات داخلية تجعلها الأعلى منافسة في السوق وانتشر تداول وشراء هذه السيارة بكثرة داخل السوق المصرية والتي أدت إلى قيام الشركة برفع معدلات السعر أو ما يعرف باوفر برايس والذي قامت الشركة باضافة نتيجة زيادة الطلب على السيارة وهذا لتمتعها بأعلى تقنيات الجودة الداخلية وحتى الآن مازالت عمليات الشراء من الولاد الرسمي ين داخل الجمهورية و للتعرف على مزايا السيارة واسعار فئاتها الثلاثة والتي تتوفر حاليًا داخل السوق المحلي بعملة الجنيه المصري تابعوا معنا مواصفاتها واسعارها. مواصفات سيارة ام جى 5 موديل 2022 يتوفر بداخلها إحدى المحركات عالية الأداء وهذا لانها تأتي بمعدل اسطوانات رباعي وتصل القوة الخاصة بعزم سيارة ام جي حوالي 120 حصان مع أعلى سرعة للسيارة بما يعادل 1500 سي سي.

أقصى قوة لعدم هذه السيارة بسرعة نيوتن حوالي 150 وحدة لكل متر بينما نجد أن استهلاك ام جي من الوقود يصل إلى 5.8 لتر وهذا عند استغرق السيارة لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

تتسع الشنطة الخاصة بهذه السيارة بسعة تخزينية تصل إلى 512 لتر أساسي بينما شكل المصابيح الخارجي لها باستخدام هالوين في الجزء الأمامي من المصابيح.

تحتوي على عدة. مزايا جانبية تعمل بشكل إضافي مثل مثبت السرعة الخاصة بالسيارة وتكييف لضبط مستويات الجو وتلطيفه داخل السيارة مع توفر إحدى التقنيات الحديثة والتي تساعدك في تعديل والتحكم في مقاعد الجزء الأمامي من السيارة. سعر سيارة ام جى 5 موديل 2022 بعد الأوفر برايس تأتي سيارة ام جى 5 اوتوماتيك standard بمبلغ مالى قد وصل إلى 235 بعد تضمين الزيادات المقررة على هذه السيارة والتي كان يبلغ سعرها في السابق حوالي 228 ألف جنيه.

الفئة الثانية من السيارة اوتوماتيك comfort بسعر مادي يصل إلى 256 الالاف جنية بعد تضمين الإضافات على تلك السيارة َالتي كانت بمبلغ 248 ألف جنيه.

السيارات الأعلى من ام جي 5 وهي اوتوماتيك luxury بسعر أساسي 268 والسعر شامل الزيادات في الفترات الحالية قد وصل إلى 276 الالاف جنية. الوسوم

“ام جي 5” اكلت السوق أفضل سيارة في السوق المصري تم العمل على إصدار أحدث إنتاجاتها مؤخرًا حيث تتميز هذه السيارة بعدة إمكانيات داخلية تجعلها الأعلى منافسة في السوق وانتشر تداول وشراء هذه السيارة بكثرة داخل السوق المصرية والتي أدت إلى قيام الشركة برفع معدلات السعر أو ما يعرف باوفر برايس والذي قامت الشركة باضافة نتيجة زيادة الطلب على السيارة وهذا لتمتعها بأعلى تقنيات الجودة الداخلية وحتى الآن مازالت عمليات الشراء من الولاد الرسمي ين داخل الجمهورية و للتعرف على مزايا السيارة واسعار فئاتها الثلاثة والتي تتوفر حاليًا داخل السوق المحلي بعملة الجنيه المصري تابعوا معنا مواصفاتها واسعارها. مواصفات سيارة ام جى 5 موديل 2022 يتوفر بداخلها إحدى المحركات عالية الأداء وهذا لانها تأتي بمعدل اسطوانات رباعي وتصل القوة الخاصة بعزم سيارة ام جي حوالي 120 حصان مع أعلى سرعة للسيارة بما يعادل 1500 سي سي.

أقصى قوة لعدم هذه السيارة بسرعة نيوتن حوالي 150 وحدة لكل متر بينما نجد أن استهلاك ام جي من الوقود يصل إلى 5.8 لتر وهذا عند استغرق السيارة لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

تتسع الشنطة الخاصة بهذه السيارة بسعة تخزينية تصل إلى 512 لتر أساسي بينما شكل المصابيح الخارجي لها باستخدام هالوين في الجزء الأمامي من المصابيح.

تحتوي على عدة. مزايا جانبية تعمل بشكل إضافي مثل مثبت السرعة الخاصة بالسيارة وتكييف لضبط مستويات الجو وتلطيفه داخل السيارة مع توفر إحدى التقنيات الحديثة والتي تساعدك في تعديل والتحكم في مقاعد الجزء الأمامي من السيارة. سعر سيارة ام جى 5 موديل 2022 بعد الأوفر برايس تأتي سيارة ام جى 5 اوتوماتيك standard بمبلغ مالى قد وصل إلى 235 بعد تضمين الزيادات المقررة على هذه السيارة والتي كان يبلغ سعرها في السابق حوالي 228 ألف جنيه.

الفئة الثانية من السيارة اوتوماتيك comfort بسعر مادي يصل إلى 256 الالاف جنية بعد تضمين الإضافات على تلك السيارة َالتي كانت بمبلغ 248 ألف جنيه.

السيارات الأعلى من ام جي 5 وهي اوتوماتيك luxury بسعر أساسي 268 والسعر شامل الزيادات في الفترات الحالية قد وصل إلى 276 الالاف جنية.

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