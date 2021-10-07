أقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأحدث مواصفات وأسعار السيارة

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأحدث مواصفات وأسعار السيارة، تعد سيارة كيا سبورتاچ من أهم وأحدث السيارات الرياضية في المملكة العربية السعودية والتي يلجأ إليها الباحثين عن هذا النوع من السيارات وتتميز السيارة بسرعتها العالية ونظامها الحديث كما تتميز بسعرها المناسب للكثير مقارنةً بكثير من أنواع السيارات التي تحتوي على نفس المواصفات كما تمنح الشركة إمكانية تقسيط السيارة مع دفع جزء من سعر السيارة كمقدم ووضع قيمة مضافة على سعر السيارة وسوف نقدم لكم كيفية الحصول على سيارة كيا سيورتاچ مع معرفة كافة المميزات والمواصفات الخاصة بالسيارة. عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 يفضل الكثير شراء سيارة كيا سبورتاچ ولكن يبحث عن السعر الحالي لها وكذلك عن عروض تقسيط السيارة من خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

كيا سبورتاچ ولكن يبحث عن السعر الحالي لها وكذلك عن عروض تقسيط السيارة من خلال السطور القادمة فتابعوا معنا. يصل سعر سيارة كيا سبورتاچ اس اكس حوالي 105,338 ريال سعودي.

كيا سبورتاچ اس اكس حوالي 105,338 ريال سعودي. لا يقل قيمة القسط الشهري عن 1.954 ريال سعودي.

تبلغ القيمة المضافة حوالي 31.602 ريال سعودي ويتم سدادها مع القسط الأخير من سعر السيارة.

يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاچ الثانية حوالي 93.148 ريال سعودي. عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 يمكن تقسيط سيارة سبورتاج الثانية بدفع قيمة الدفعة الأولى وقيمتها 9.315 ريال سعودي.

الثانية بدفع قيمة الدفعة الأولى وقيمتها 9.315 ريال سعودي. يبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة حوالي 1.728 ريال سعودي.

تمنح الشركة فرصة تقسيط السيارة لمدة 60 شهر لكي تعطي الفرصة للجميع للحصول على السيارة. مواصفات سيارة كيا سبورتاچ 2022 تحتوي السيارة على عدة مواصفات خاصة وتتميز بسرعتها العالية وأدائها الكبير ومن أهم هذه المواصفات:

خاصة وتتميز بسرعتها العالية وأدائها الكبير ومن أهم هذه المواصفات: تحتوي السيارة على أربع أسطوانات داخلية كما تحتوي على أنظمة أمان مختلفة مثل وجود الوسائد الهوائية وحساس في أماكن السيارة من الخلف وأجهزة الاستشعار عن بعد.

من أفضل السيارات الرياضية لقدرتها على المشي في الطرق الوعرة والطرق الرملية وثبات السيارة عند السرعة.

الرياضية لقدرتها على المشي في الطرق الوعرة والطرق الرملية وثبات السيارة عند السرعة. إمكانية السير بالسيارة حتى 14 كيلومتر في الساعة كما لها القدرة على السير مدة كبيرة متواصلة ولا يحدث لها أي ضرر.

تحتوي السيارة على 133 حصان كما تتميز بوجود نظام الدفع الأمامي وتوفير الوقود حيثُ يمكن تخزينه بمعدل 1.6 لتر.

تعمل السيارة أوتوماتيك ويمكن التحكم في مقعد السائق وتم صناعة المقاعد من مادة غير قابلة للتلف مواصفات سيارة كيا سبورتاچ 2022 الوسوم

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأحدث مواصفات وأسعار السيارة، تعد سيارة كيا سبورتاچ من أهم وأحدث السيارات الرياضية في المملكة العربية السعودية والتي يلجأ إليها الباحثين عن هذا النوع من السيارات وتتميز السيارة بسرعتها العالية ونظامها الحديث كما تتميز بسعرها المناسب للكثير مقارنةً بكثير من أنواع السيارات التي تحتوي على نفس المواصفات كما تمنح الشركة إمكانية تقسيط السيارة مع دفع جزء من سعر السيارة كمقدم ووضع قيمة مضافة على سعر السيارة وسوف نقدم لكم كيفية الحصول على سيارة كيا سيورتاچ مع معرفة كافة المميزات والمواصفات الخاصة بالسيارة. عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 يفضل الكثير شراء سيارة كيا سبورتاچ ولكن يبحث عن السعر الحالي لها وكذلك عن عروض تقسيط السيارة من خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

كيا سبورتاچ ولكن يبحث عن السعر الحالي لها وكذلك عن عروض تقسيط السيارة من خلال السطور القادمة فتابعوا معنا. يصل سعر سيارة كيا سبورتاچ اس اكس حوالي 105,338 ريال سعودي.

كيا سبورتاچ اس اكس حوالي 105,338 ريال سعودي. لا يقل قيمة القسط الشهري عن 1.954 ريال سعودي.

تبلغ القيمة المضافة حوالي 31.602 ريال سعودي ويتم سدادها مع القسط الأخير من سعر السيارة.

يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاچ الثانية حوالي 93.148 ريال سعودي. عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 يمكن تقسيط سيارة سبورتاج الثانية بدفع قيمة الدفعة الأولى وقيمتها 9.315 ريال سعودي.

الثانية بدفع قيمة الدفعة الأولى وقيمتها 9.315 ريال سعودي. يبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة حوالي 1.728 ريال سعودي.

تمنح الشركة فرصة تقسيط السيارة لمدة 60 شهر لكي تعطي الفرصة للجميع للحصول على السيارة. مواصفات سيارة كيا سبورتاچ 2022 تحتوي السيارة على عدة مواصفات خاصة وتتميز بسرعتها العالية وأدائها الكبير ومن أهم هذه المواصفات:

خاصة وتتميز بسرعتها العالية وأدائها الكبير ومن أهم هذه المواصفات: تحتوي السيارة على أربع أسطوانات داخلية كما تحتوي على أنظمة أمان مختلفة مثل وجود الوسائد الهوائية وحساس في أماكن السيارة من الخلف وأجهزة الاستشعار عن بعد.

من أفضل السيارات الرياضية لقدرتها على المشي في الطرق الوعرة والطرق الرملية وثبات السيارة عند السرعة.

الرياضية لقدرتها على المشي في الطرق الوعرة والطرق الرملية وثبات السيارة عند السرعة. إمكانية السير بالسيارة حتى 14 كيلومتر في الساعة كما لها القدرة على السير مدة كبيرة متواصلة ولا يحدث لها أي ضرر.

تحتوي السيارة على 133 حصان كما تتميز بوجود نظام الدفع الأمامي وتوفير الوقود حيثُ يمكن تخزينه بمعدل 1.6 لتر.

تعمل السيارة أوتوماتيك ويمكن التحكم في مقعد السائق وتم صناعة المقاعد من مادة غير قابلة للتلف مواصفات سيارة كيا سبورتاچ 2022

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