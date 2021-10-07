تخفيض بخُمس المبلغ على سعر شانجان CS95 كلاسيك 2021 أفخم سيارة عائلية مع محرك اقتصادي، يتميز الموديل الجديد من شانجان سي اي كلاسيك بمواصفات عائلية عالية الجودة؛ مما جعل أغلب العملاء يطلقون عليها اسم رانج روفر الصيني. ولعل أكثر ما يميز شركة شانجان في الفترة الأخيرة هي قدرتها على اثبات الجودة للمستهلك، بالإضافة إلى الراحة في الصيانات وتوفير قطع الغيار للعميل؛ لذا فقد حققت شانجان في الأونة الأخيرة أعلى مبيعات في المملكة. اليوم نتحدث عن امكانيات طراز CS95 فئة ستاندر من شانجان موديل 2021، وأقل سعر للسيارة داخل المملكة مع بداية عروض نهاية العام وانخفاض سعرها بنسبة 20%.

سعر ومواصفات شانجان CS95 كلاسيك 2021

تأتي CS95 سيارة ال SUV العائلية الأكبر من شانجان صاحبة السبع مقاعد بنفس حجم تويوتا هايلاندر، وتتنافس مع عدة طرازات مثل جي ام سي اكاديا، شيفروليه ترافيرس، فورد اكسبلور، دودج دورانجو، هوندا بايلوت وكيا تلورايد. وتتميز السيارة بمحرك 2000 سي سي تيربو قوة 230 حصان وعزم 360 نيوتن.متر، القير أوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك ونظام الدفع أمامي. بلغ سعر شانجان CS95 كلاسيك 2021 الآن ضمن تخفيضات نهاية العام بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات 98 ألف و300 ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 121 ألف و600 ريال بتخفيض وصل إلى خُمس المبلغ.

تأتي شانجان سي اس 95 الجديدة مزودة بشبك ضخم رائع من الكروم يتوسطه شعار شانجان، مع تطعيمات كروم على الابواب وحافة الزجاج بالإضافة إلى المقابض. السيارة بها كاميرات محيطية 360 درجة ورؤية 3D مع إضاءة ليد أمامية كاملة نور عالي ومنخفض وعدسات، الإضاءة الخلفية أيضاً LED بالكامل مع إشارات على المرأة الجانبية. كما تتميز شانجان CS95 كلاسيك 2021 بسقف بانوراما رائع مع عدد أربعة حساسات أمامية ومثلها خلفية، الجنوط ستاندر مقاس 19 إنش مع كافر كونتيننتال، حنايا عفش وجناح خلفي للسيارة مع شنطة كهربائية ذات مساحة مميزة.

شانجان سي اس 95 ستاندر 2021

صرفية الوقود في CS95 فئة ستاندر من شانجان تأتي بتقييم ممتاز مقارنة مع حجم المحرك والسيارة بشكل عام، حيث أن اللتر الواحد (بنزين 91) يمشيك مسافة تصل لحوالي 12.6 كيلو متر، المقود رياضي للتحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة، شاشة وسطية بحجم كبير تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها مراقبة الكاميرات المحيطية ورؤيتها بوضوح، مع إضاءات داخلية ليد في السقف.

تتميز السيارة أيضاً بداخلية جملي جلد بتصميم مريح ومقابض للأبواب من الكروم، مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب مع مكيف خلفي لمقاعد الصف الثاني حار وبارد المزود بمسند وسطي، مفاتيح ذكية ودخول ذكي للسيارة مع كرسي كهربائي للسائق والراكب. تدعم شانجان CS95 ستاندر 2021 ميزة تنبيه الخروج عن المسار كما تدعم تقنية الأوتو هولد أو التعليق التلقائي، منافذ للشحن والطاقة في أماكن متعددة للسيارة وحجم الشنطة متسع جداً من الداخل.