سيارات مستعملة حديثة بأسعار تبدأ من 7000 ريال لدى حراج مكة، السيارة الأولى في متابعتنا اليوم هي فورد تيريوس موديل 2015 استعمال نظيف على الشرط، اللون أبيض مع داخلية بنية والجير أوتوماتيك والممشى 177 ألف كيلو متر، توقف سوم السيارة عند سبعة آلاف ريال حتى الآن. تتوفر للبيع سيارة شيفروليه تاهو العائلية موديل 2012 مجددة ومفحوصة على الشرط، اللون أسود مع داخلية بيج جلد والجير أوتوماتيك وعدادها 2013 ألف كيلو متر، وصل أعلى سوم للسيارة إلى إلى 20 ألف و 500 ريال. كما يتوفر للبيع جيب تويوتا راف فور فئة فل كامل موديل 2017 دبل، اللون الأسود مع داخلية جلد بيج والجير أوتوماتيك والممشى 174 ألف كيلو متر، السيارة مفحوصة على الشرط ووصل أعلى سوم إلى 56 ألف ريال.

سيارات مستعملة حديثة بأسعار رخيصة

تتوفر للبيع سيارة هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2016 فل كامل فتحة سقف، اللون أبيض مع داخلية باللون الكافيه من الجلد والجير أوتوماتيكي والممشى 262 ألف كيلو متر،السيارة نظيفة جداً وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 32 ألف ريال. كما تتوفر للبيع سيارة فورد كروان فيكتوريا موديل 2011، اللون فضي من الخارج مع داخلية باللون البيج والجير أوتوماتيكي والممشى 270 ألف كيلو متر، وصل أعلى سوم على السيارة إلى 40 ألف ريال. تتوفر للبيع تويوتا كامري مستعمل فئة GL موديل 2017، اللون أسود مع داخلية أوف وايت والجير أوتوماتيك والممشى 142 ألف كيلو متر، وصل أعلى سوم إلى 40 ألف ريال.

تتوفر للبيع في حراج مكة سيارة تويوتا هايلكس مستعمل فئة GLX موديل 2018، السيارة نظيفة على الشرط باللون الأبيض المعتاد في سيارات الهايلكس مع داخلية جملي جلد، الجير أوتوماتيكي والممشى 82 ألف كيلو متر وتوقف السوم على السيارة عند 45 ألف ريال. يتوفر للبيع جيب ميتسوبيشي باجيرو دبل موديل 2017، اللون أسود بتصميم داخلي بيج ذو مساحة واسعة وثلاثة صفوف للمقاعد مع داخلية باللون البيج، السيارة نظيفة على الشرط بجير أوتوماتيك وممشى 157 ألف كيلو متر، توقف أعلى سوم للسيارة عند 22 ألف ريال حتى الآن.

سيارات استعمال نظيف للبيع

تتوفر للبيع سيارة بيك أب ايسوزو GT الاقتصادية موديل 2020 دبل 4 أبواب، السيارة بمحرك ديزل قوي وجير أوتوماتيكي لونها أبيض والممشى 30 ألف كيلو متر فقط، السيارة بحالة ممتازة ووصل أعلى سوم عليها إلى 90 ألف ريال. كما تتوفر للبيع سيارة تويوتا لاندكروزر فئة GXR 8V بجير أوتوماتيك موديل 2018، اللون فضي ثلاثة صفوف للمقاعد مع داخلية باللون البيج والممشى 121 ألف كيلو متر فقط، السيارة مفحوصة على الشرط والمقاعد الخلفية بها مكيف وشاشات، وصل أعلى سوم على السيارة إلى 160 ألف ريال.