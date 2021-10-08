سيارة أودي ار اس 3 2022 Audi RS3 تعرف علي امكانياة 2022 أودي RS3 سيدان

أصدرت أودي النسخة الجديدة من RS3 ، على أساس سيارة 2022 A3 سيدان الجديدة.لديها محرك توربو 2.5 لتر مضمّن بخمسة محركات بقوة 401 حصانًا وعزم دوران يبلغ 369 رطلاً. يحتوي نظام الدفع الرباعي على إعداد جديد لتوجيه عزم الدوران. اكتملت تشكيلة A3 الجديدة من أودي الآن مع الظهور الرسمي الأول لنسخة RS3 عالية الأداء. مع محرك توربو خماسي الأسطوانات بقوة 401 حصانًا ، ونظام دفع رباعي قياسي مع توجيه عزم الدوران ، ومظهر أكثر شراسة من سابقتها ، ستأتي 2022 RS3 مرة أخرى إلى السوق الأمريكية في شكل سيدان.

سيارة 2022 Audi RS3

نفس الشاحن التوربيني 2.5 لتر المضمّن – الذي أحببناه كثيرًا في RS3 السابق ، يستمر ، ولكن مع بعض التعديلات التي تؤدي إلى مزيد من القوة وعزم الدوران. تتمتع RS3 الجديدة الآن بقوة 401 حصانًا وعزم دوران يبلغ 369 رطلاً ، بزيادة قدرها 7 أحصنة و 15 رطلاً – قدم مقارنةً بالموديل السابق المواصفات الأمريكية لعام 2020 RS3.صرحت شركة أودي بأنها ستسرع إلى 62 ميلاً في الساعة في 3.8 ثانية ، لكننا نعتقد أنها ستكون أسرع من ذلك بالنظر إلى أننا حصلنا على الجيل السابق من RS3 إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.4 ثانية. يعد ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات قياسيًا مرة أخرى في جميع المجالات ، ويجب أن يخلق العادم المتغير مسارًا صوتيًا مميزًا بخمس أسطوانات.

يتميز نظام الدفع الرباعي المحدث في RS3 بتوجيه عزم الدوران للمحور الخلفي. إنه يعيد توجيه الطاقة بشكل مختلف اعتمادًا على وضع القيادة المحدد ، وهناك وضع انجراف يسمى RS Torque Rear يمكنه توجيه عزم الدوران إلى عجلة خلفية واحدة للانزلاق على مسار.

شكل سيارة أودي ار اس 3

من الناحية الشكلية ، تميز RS3 نفسها بشبكة أمامية سوداء ، ومفسد للشفاه وموزع في الخلف ، وعناصر إضاءة خاصة في أضواء التشغيل النهاري التي من المفترض أن تبدو وكأنها علم متقلب. السقف الأسود اختياري ، وكذلك مطابقة الألوان الداخلية للداخل. هناك أيضًا الكثير من الزخارف المصنوعة من ألياف الكربون الموجودة في الداخل ، وتم تكوين مجموعة المقاييس الرقمية لإظهار مقياس سرعة الدوران على غرار المدرج.

لم تعلن أودي بعد عن أسعار RS3 الجديدة ، لكننا نعتقد أنها ستكون أغلى ببضعة آلاف من الدولارات من طراز 2020 المنتهية ولايته ، والذي بدأ بسعر 57195 دولارًا.

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