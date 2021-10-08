تخفيض يتجاوز % 15 على هيونداي النترا 2020 ستاندر الإقتصادية الأكثر مبيعاً مع كاميرا و شاشة لمس، هيونداي النترا التي تربعت على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في المملكة في السنوات الماضية، والتي تتميز بسعر مناسب جداً مقارنة بالمواصفات بالإضافة إلى كونها أحد أفضل السيارات الإقتصادية، إنضمت الآن إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة وخاصة لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين في الرياض، تخفيض يتجاوز % 15 على هيونداي النترا 2020 ستاندر الإقتصادية الأكثر مبيعاً مع كاميرا و شاشة لمس.

تخفيض يتجاوز % 15 على هيونداي النترا 2020

تتميز فئة ستاندر من النترا بمًحرك 1600 سي سي 1.6 لتر 4 سلندر، قوة المحرك 127 حصان قير اوتوماتيك تبترونيك 6 سرعات ونظام الدفع أمامي، سيارة هيونداي النترا 2020 ستاندر الإقتصادية سيارة سيدان متوسطة الحجم فيس لفت، قدرة البنزين تمشيك مسافة 15.5 كيلومتر لكل لتر من بنزين 91، والتي تتميز بتطعيمات على كافة جوانب داخلية السيارة من الأبواب والتابلوه والشاشة بالإضافة إلى التكييف.

مواصفات النترا 2020 ستاندر

جنوط طيس مقاس 15 إنش مع واجهة النترا الضخمة المعروفة، إشارات على المرآة الجانبية ذو خاصية الطي، عدد أربعة حساسات خلية شد مصنع، تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 50 لتر، وقد انضمت سيارة هيونداي النترا 2020 ستاندر الإقتصادية والأكثر مبيعاً إلى سلسلة تخفيضات المملكة العربية السعودية المقامة الآن، ليصبح سعر السيارة 58 ألف و 600 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 68 ألف ريال تخفيض يتجاوز 15 %.

داخلية النترا 2020 ستاندر

تتميز السيارة بداخلية مزيج بين الأسود والبيج مع مسند وسطي لمقاعد الصف الثاني بالإضافة إلى فتحات تكييف خلفية، مقود السيارة بشكل ثلاثي وتصميم رياضي مع التحكم في النظام الصوتي وعداد الرحلات، زجاج كهربائي ومرايا كهربائية مع إنارات داخلية وبيت للنظارة، مرأة في الشماسات مع شاشة معلومات وسطية تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع تطعيمات كروم على إطارات الشاشة والتكييف والتابلوه بالكامل، مكيف يدوي من أربعة سرعات مع منافذ للشحن والطاقة USB، AUX، مسند وسطي لمقاعد الصف الأول مع حاملات أكواب عدد إثنين للسيارة صاحبة عرض اليوم، تخفيض يتجاوز % 15 على هيونداي النترا 2020 ستاندر الإقتصادية الأكثر مبيعاً مع كاميرا و شاشة لمس تعرف على السعر الجديد.