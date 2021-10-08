سيارة 2022 أكورا NSX Type S ترسل السيارة الرياضية من الجيل الثاني بقوة 600 حصان

سيارة 2022 أكورا NSX Type S هي نسخة عالية الأداء من سيارة أكورا الرياضية ذات الطوابق التي تكتسب 27 حصانًا ، حتى 600 حصان. تصرح أكورا أنها أسرع بثانيتين حول حلقة سوزوكا عن حلقة سوزوكا 2019-2021. كل 2022 NSX ستكون من النوع S ، وسيكون هناك 350 فقط تباع في جميع أنحاء العالم ، و 300 في الولايات المتحدة. 2022 هي أيضًا آخر عام نموذجي للجيل الثاني من NSX. تحديث 9/2/21: لقد أضفنا مقطع فيديو قصيرًا من Acura حول عملية تطوير NSX ؛ انها في نهاية هذه القصة.سيارة 2022 أكورا NSX Type S
لإرسال الجيل الثاني من السيارة الرياضية ذات المحرك المتوسط NSX ، تطلق أكورا نسخة جديدة من النوع S لعام 2022 والتي ظهرت لأول مرة في احتفالات أسبوع مونتيري للسيارات. سيكون كل 2022 NSX من النوع S ، وتقول Acura إنها تبني 350 منها فقط على مستوى العالم ، 300 منها مخصصة للولايات المتحدة وهي متاحة للطلب الآن. كما أنه يمثل نهاية خط الجيل الثاني من NSX ، والذي تم إطلاقه لعام 2017. في بيان صحفي من النوع S ، يقول رئيس Acura Jon Ikeda ، “نحن بالفعل نستكشف ما يجب أن يكون الجيل القادم من السيارات الرياضية في العصر الكهربائي القادم ،”
يكتسب النوع S 27 حصانًا إلى 600 ، ويضيف 16 رطل قدم من عزم الدوران إلى 492. هذه هي التصنيفات المجمعة لمحرك V-6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر بالإضافة إلى ثلاثة محركات كهربائية – اثنان يعملان على تشغيل المحور الأمامي و الثلث الذي يعمل مع المحرك. تم تعزيز خرج V-6 بقدرة 75 درجة من 500 إلى 520 حصانًا من خلال استخدام توربو أكبر يوفر ما يصل إلى 16.1 رطل لكل بوصة مربعة من التعزيز ، 0.9سعر 2022 أكورا NSX Type S
بدءًا من 171،495 دولارًا ، فإن النوع S يزيد بمقدار 12000 دولار عن NSX العام الماضي. ومع ذلك ، فإن النوع S يكتسب سقفًا قياسيًا من ألياف الكربون ، والذي كان سابقًا خيارًا بقيمة 6000 دولار. أغلى خيار من النوع S هو الحزمة خفيفة الوزن التي تبلغ تكلفتها 13000 دولار ، والتي تتخلص من 58 رطلاً عبر دوارات الفرامل المصنوعة من السيراميك الكربوني ، وغطاء المحرك المصنوع من ألياف الكربون والتطعيمات الداخلية. يمثل ذلك أيضًا توفيرًا قدره 3700 دولارًا مقابل تسعير الخيار المستقل لتلك البتات.
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سيارة 2022 أكورا NSX Type S هي نسخة عالية الأداء من سيارة أكورا الرياضية ذات الطوابق التي تكتسب 27 حصانًا ، حتى 600 حصان. تصرح أكورا أنها أسرع بثانيتين حول حلقة سوزوكا عن حلقة سوزوكا 2019-2021. كل 2022 NSX ستكون من النوع S ، وسيكون هناك 350 فقط تباع في جميع أنحاء العالم ، و 300 في الولايات المتحدة. 2022 هي أيضًا آخر عام نموذجي للجيل الثاني من NSX. تحديث 9/2/21: لقد أضفنا مقطع فيديو قصيرًا من Acura حول عملية تطوير NSX ؛ انها في نهاية هذه القصة.سيارة 2022 أكورا NSX Type S
لإرسال الجيل الثاني من السيارة الرياضية ذات المحرك المتوسط NSX ، تطلق أكورا نسخة جديدة من النوع S لعام 2022 والتي ظهرت لأول مرة في احتفالات أسبوع مونتيري للسيارات. سيكون كل 2022 NSX من النوع S ، وتقول Acura إنها تبني 350 منها فقط على مستوى العالم ، 300 منها مخصصة للولايات المتحدة وهي متاحة للطلب الآن. كما أنه يمثل نهاية خط الجيل الثاني من NSX ، والذي تم إطلاقه لعام 2017. في بيان صحفي من النوع S ، يقول رئيس Acura Jon Ikeda ، “نحن بالفعل نستكشف ما يجب أن يكون الجيل القادم من السيارات الرياضية في العصر الكهربائي القادم ،”
يكتسب النوع S 27 حصانًا إلى 600 ، ويضيف 16 رطل قدم من عزم الدوران إلى 492. هذه هي التصنيفات المجمعة لمحرك V-6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر بالإضافة إلى ثلاثة محركات كهربائية – اثنان يعملان على تشغيل المحور الأمامي و الثلث الذي يعمل مع المحرك. تم تعزيز خرج V-6 بقدرة 75 درجة من 500 إلى 520 حصانًا من خلال استخدام توربو أكبر يوفر ما يصل إلى 16.1 رطل لكل بوصة مربعة من التعزيز ، 0.9سعر 2022 أكورا NSX Type S
بدءًا من 171،495 دولارًا ، فإن النوع S يزيد بمقدار 12000 دولار عن NSX العام الماضي. ومع ذلك ، فإن النوع S يكتسب سقفًا قياسيًا من ألياف الكربون ، والذي كان سابقًا خيارًا بقيمة 6000 دولار. أغلى خيار من النوع S هو الحزمة خفيفة الوزن التي تبلغ تكلفتها 13000 دولار ، والتي تتخلص من 58 رطلاً عبر دوارات الفرامل المصنوعة من السيراميك الكربوني ، وغطاء المحرك المصنوع من ألياف الكربون والتطعيمات الداخلية. يمثل ذلك أيضًا توفيرًا قدره 3700 دولارًا مقابل تسعير الخيار المستقل لتلك البتات.
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