سيارات مستعملة 2020 للتنازل العاجل بدون مقابل مع استكمال القسط فقط

سيارات مستعملة 2020 للتنازل العاجل أو للإحلال بدون مقابل مع استكمال القسط فقط، ونبدأ تقريرنا اليوم مباشرة مع فورد إسكورت موديل 2020 للتقبيل على بنك الراجحي بتقسيط 692 ريال فقط، السيارة لونها فضي فاتح وتتواجد في المدينة المنورة بمحرك بنزين 3 سلندر وقير أوتوماتيكي، البودي وكالة والسيارة لا تشكو من أي خدوش أو صدمات وعدادها لم يتجاوز تسعة آلاف كيلو متر. السيارة للتنازل بدون رسوم وبدون مقابل على الراجحي، مع العلم أنه تم سداد ثلاثة أقساط فقط وتوجد دفعة أخيرة تبلغ 20000 ريال، المبلغ المتبقي أقساط ودفعة أخيرة يبلغ 51 ألف ريال، ويمكنك توفير ألفي ريال بطلب السداد المبكر من البنك بمبلغ 49 ألف ريال.

سيارات مستعملة 2020 للتنازل العاجل

تتوفر في الجوف سيارة تويوتا كورولا مستعمل موديل 2020 للإحلال بدون مقابل على بنك الراجحي، السيارة لونها رمادي فاتح مع شريط جانبي مطلي بالكروم يعطيها شكل مميز، المحرك هايبرد هجين سعة 1800 سي سي ذو صرفية وقود أكثر من ممتازة (27 كيلو متر للتر الواحد)، القير أوتوماتيكي وقراءة العداد بلغت 12500 كيلو متر فقط. الإضاءات الرئيسية للسيارة هالوجين والمقاعد قماش وتتميز بوجود حساسات خلفية وكاميرا خلفية مدمجة، بالاضافة إلى مكيف أمامي بتحكم اوتوماتيكي ومثبت سرعة وجناح خلفي. السيارة للتقبيل على الراجحي بدون رسوم مع العلم أن هناك دفعة أخيرة قيمتها 33700 ريال يمكن تقسيطها، تم دفع 6 أقساط قيمة القسط 1116 ريال ويمكنك السداد المبكر بمبلغ 77 ألف ريال.

تتوفر في مكة تويوتا يارس مستعمل موديل 2020 للتنازل بدون مقابل على البنك السعودي الفرنسي، يشترط للتقبيل ألا يقل الراتب عن 5 آلاف ريال ووجود رخصة سارية الصلاحية. تم دفع 13 قسط للسيارة بالاضافة إلى 2500 ريال دفعة أولى، تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 20 ألف ريال ويمكنك السداد المبكر بحوالي 45 ألف ريال. القسط الأصلي للسيارة يبلغ 945 ريال ولكن عند التنازل سوف يقوم البنك بإعادة جدولة المبلغ، بحيث يتم إضافة الدفعة الأخيرة و5% دفعة أولى إلى إجمالي الأقساط المتبقية، ومن ثم تقسيمها على 47 شهر المتبقية لتصل قيمة القسط في النهاية إلى 1260 ريال تقريباً.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

لعشاق الفخامة والرقي تتوفر في جدة سيارة دودج رام فئة ليميتد موديل 2020 للتقبيل على البنك الأهلي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، السيارة لونها الخارجي أبيض مع داخلية بيج مطعمة باللون الرصاصي الغامق، محرك بنزين عملاق 8 سلندر سعة 5700 سي سي بنظام دفع رباعي يولد قوة تقترب من الأربعمائة حصان، القير أوتوماتيكي بـ8 سرعات وقراءة العداد لا تتجاوز العشرين ألف كيلو متر. السيارة متاحة للتنازل بدون مقابل على الأهلي، القسط الشهري 4255 ريال تم سداد 11 قسط من أصل 60 شهر، يمكنك طلب السداد المبكر ودفع 270500 ريال.

السيارة الأخيرة في تقريرنا هي كيا كارنيفال مستعملة موديل 2020 للتنازل بدون مقابل على شركة الجبر للسيارات، السيارة فئة فان بوكس بمحرك دفع أمامي سداسي الأسطوانات سعة 3300 سي سي يولد قوة 270 حصان، نظام الحركة أوتوماتيكي والعداد 54 ألف كيلو متر فقط. سبعة آلاف كيلو متر. السيارة حالتها ممتازة 100% بدي وكالة ومحركات شرط بدون أي عيوب. تم سداد قيمة 28 قسط تبلغ قيمة القسط 1980 شهرياً وتوجد دفعة أخيرة مستحقة للبنك تبلغ 34 ألف ريال قابلة للتقسيط.