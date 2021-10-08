تويوتا كامري مستعمل 2017 فئات متنوعة للبيع لدى حراج السيارات، ونبدأ تقريرنا مباشرة من معرض القريعان للسيارات بالقصيم بريدة، حيث توفرت تويوتا كامري فئة GL موديل 2017 بحالة ممتازة للبيع، السيارة باللون الفضي بمُحرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي مدعوم بنظام توفير الوقود ECO، الجير أوتوماتيك والممشى 40 ألف كيلو متر فقط والسعر المطلوب 68 ألف ريال. تتميز السيارة بمثبت سرعة مع تحكم بالأوامر الصوتية عن طريق المقود، زجاج كهربائي ومرايات كهربائية مدعومة بإشارات مع خاصية الطي. داخلية جملي للسيارة ودخول بالريموت مع فتحات تكييف خلفية و‏بلوتوث ومشغل صوتي راديو + CD بالاضافة إلى ‏منافذ USB + AUX، السيارة تدعم ‏نظام الثبات الإلكتروني وبها فرامل مانعة للإنزلاق ABS وجنوط مقاس 16 إنش مع حساس كفرات و‏إيرباقات أمامية.

تويوتا كامري مستعمل 2017 للبيع

تتوفر للبيع لدى معرض صروح للسيارات بمدينة جدة سيارة تويوتا كامري مستعمل فئة فل كامل GLX موديل 2017، السيارة باللون الأبيض واللون الداخلي بيج فاتح بودي وكالة بحالة ممتازة، الماكينة على الشرط. مُحرك السيارة 4 سلندر سعة 2500 سي سي والجير أوتوماتيك 6 سرعات، ممشى السيارة 177 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 65 ألف ريال. تتميز السيارة بفتحة سقف ومكيف إلكتروني بالإضافة إلى مكيف خلفي، تحكم بالمقود في مثبت السرعة والأوامر الصوتية، إشارات على المرأة الجانبية ذو خاصية الطي، كما تتميز السيارة بمقابض نيكل، جنوط، ريموت، ستارة خلفية، ليد نهاري، 2 شكمان، تكايه خلفية، سي دي وبلوتوث و مداخل AUX + USB.

تتوفر للبيع لدى معرض دنيا المركبة للسيارات بمدينة الرياض سيارة تويوتا كامري فئة GL خليجي موديل 2017، السيارة باللون الأبيض بحالة ممتازة على الشرط مُحركها 4 سلندر ونظام الجير فيها اتوماتيك ومزودة بمثبت للسرعة. المقاعد مخمل والبودي وكالة خالي من الرش والسمكره والاسبير جديد لم يستخدم، ممشى السيارة 80 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 67 ألف ريال. كما تتميز السيارة بحساسات، إشارات انعطاف على المرايات الجانبية، زجاج كهربائي، طيس، دخول ريموت، مكيف خلفي، تحكم من الطاره ومانع انزلاق.

عروض كامري مستعمل حراج السيارات

العرض الأخير لدينا من شركة ال ساري للسيارات بمعارض الشفا شارع الخليل بن أحمد بمدينة الرياض، حيث تتوفر للبيع تويوتا كامري فئة SE خليجي موديل 2017. محرك السيارة 4 سلندر بسعة 2.5 لتر وقوة المحرك 178 حصان، ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات ومقاعد مخمل مع ستارة خلفية كهربائية التحكم. الجنوط ألومنيوم بمقاس17 إنش والسيارة بها شاشة معلومات يمكن رؤية الكاميرا الخلفية من خلالها وهي تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ، تتميز السيارة بجناح خلفي وحساسات أمامية وخلفية مع مثبت سرعة وأزرار تحكم على عجلة القيادة وغيرها من المميزات، ممشى السيارة لا يتجاوز 58 ألف كيلو متر فقط والسعر المطلوب 75 ألف ريال.