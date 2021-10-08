ٍسيارة هيونداي سانتا كروز 2022 Hyundai Santa Cruz

هيونداي سانتا كروز تعتمد Hyundai Santa Cruz على منصة أحادية الهيكل لسيارة Hyundai Tucson SUV ، لكنها أوسع وأطول بقليل من القدم مع سرير شحن 4.5 قدم. المحرك القياسي هو 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 190 حصانًا و 180 رطلًا من عزم الدوران مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر في الحواف العلوية يولد 275 حصانًا و 310 رطل قدم من عزم الدوران ويتزاوج مع علبة تروس مزدوجة القابض 8 سرعات.

الاقتصاد في استهلاك الوقود للمحرك الأساسي هو 23 ميلا في الغالون إلى حد ما مخيبة للآمال ، في حين أن التوربو أقل 1 ميلا في الغالون. يمكن أن يكون أي من المحركين مع FWD أو AWD. مع التوربو ، يمكن لسانتا كروز سحب 5000 رطل ، في حين أن المحرك الأساسي يبلغ 3500 رطل.

هيونداي سانتا كروز 2022

يتم تقديم Santa Cruz بمستويات SE و SEL و SEL Premium و Limited. تشمل المعدات القياسية Apple CarPlay / Android Auto اللاسلكي ، والتحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي ، ومساعدة الحفاظ على المسار ، والتحذير من الخروج الآمن. يحصل SEL على نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء ، ومقاعد مُدفأة ، ومقعد سائق كهربائي.

يأتي SEL Premium مزودًا بمحرك شاحن توربيني ، ومفتاح هيونداي الرقمي ، ونظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثنائي المنطقة ، ومصابيح أمامية LED. يستفيد التصميم المحدود من شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة ومجموعة العدادات الرقمية وشاشة الرؤية العمياء من هيونداي. تشمل الميزات المفيدة لصندوق الحمولة غطاء قابل للقفل / قابل للسحب / قابل للإزالة ، وبئر تخزين تحت الأرضية ، ومأخذ طاقة داخل السرير.

سعر 2022 Hyundai Santa Cruz

2022 هيونداي سانتا كروز السعر المبدئي: 25000 دولار (تقديري) خيار محرك توربو قوي ؛ متوفر بنظام الدفع بجميع العجلات (AWD) بدوام كامل ؛ تصل إلى 5000 جنيه. أقل من المتوسط: الاقتصاد في استهلاك الوقود للمحرك الأساسي ؛ سرير شحن قصير. الإجماع: تطلق Hyundai على Santa Cruz اسم “مركبة المغامرات الرياضية” ، لكننا نقول إنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة بأربعة أبواب مع سرير صغير. يضعف الاقتصاد في استهلاك الوقود ، لكننا نحب قوة المحرك التوربيني الاختياري وقدرة القطر القوية.