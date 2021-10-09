بمزايا فائقة .. مواصفات سيارة مازدا 6 موديل 2023 مع موعد طرحها في الأسواق

مع مواصفات سيارة مازدا 6 موديل 2023 التي انتظرها الكثيرين، حيث يبحث الكثير عن الرفاهية أثناء قيادة السيارة، حيث التعديلات التي ستضاف على سيارة السيدان اليابانية، وسوف تضيف الشركة اليابانية ستضاهي السيارات الفخمة، حيث التصميم، والرفاهية، وجودة التصنيع، ومن خلال هذا الموقع سوف نوضح فيما يلي أهم تلك المواصفات والتي توق الكثيرين لمعرفتها، والتي سوف يتم تنفيذها أواخر عم 2022، على يد الشركة اليابانية.

مواصفات سيارة مازدا 6 موديل 2023

هناك سيارة مفضلة للنساء والرجال وهي السيارات الهاتشاك، أما سيارة مازدا 6 موديل 2023 فإنها تتميز بما سنوضحه في السطور القادمة:

محرك سداسي ألأسطوانات مزود بتقنية Skyactiv_X.

ونظام هجين بجهد متوسط 48 فولت.

وتضاهي السيارات الفاخرة بنظام الدفع الخلفي مع محرك مستقيم.

كما تتميز بأنها ذات سقف مائل مع غطاء متحرك.

مزودة بالعادم الرباعي، والجناح الخلفي، حيث يعطي التصميم أناقة فائقة.

بها أربعة عجلات، مع أربعة أبواب.

خطوط انسيابية حادة حيث توفر أكبر قدر من الديناميكية الهوائية للسيارة.

توفر مساحة داخلية مريحة لراكبها.

مع توافر خزان وقود 62 لتر.

ثم بها كاميرا خلفية لمراقبة القادم من الخلف بكل وضوح.

أيضا توافر 6 وسائد هوائية لحماية السائق عند الاصطدام.

وحدة ABS لحماية السيارة من الانقلاب عند استخدام الفرامل، أو التوقف فجأة

ومكابح بنظام توزيع إلكتروني مما يساعد السيارة على الاستقرار عند زيادة الحمولة.

Mazda 6 2022

تتميز Mazda 6 2022 عن غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق:

بقوة المحرك، حيث يوصف بأنه خارق للعادة، وتضاهي السيارات الفارهة،

تحتوي على محرك سداسي الأسطوانات،مع تصميم محرك طولي وليس عرضي كما في الأجيال السابقة من تلك التصميمات

ارتفاع الصندوق الخلفي نحو الوسط

المحافظة على شكل المصابيح، والتصميم الأمامي للسيارة، وهذا يعطي شكلا قريبا من سيارات فيجن كوبيه

وتأتي فتحات العادم مدمجة عن طريق أربع فتحات مما يجعلها قريبة من التصميم الخاص بسيارة ألف روميو.