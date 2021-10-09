انخفاض مذهل في سعر تويوتا أفانزا 2021 العائلية بنسبة 17%

انخفاض مذهل في سعر تويوتا أفانزا 2021 العائلية فئة ستاندر بنسبة 17%، يعد طراز افانزا من تويوتا هو الأرخص بالنسبة لسيارة ميني فان عائلية سبع مقاعد تكفي الأسرة بالكامل، إلى جانب تميزها من حيث كونها سيارة إقتصادية توفر في البنزين بصرفية وقود تتخطى 16 كم لكل لتر؛ لذا فإن تويوتا أفانزا هي الإختيار الأمثل بالنسبة للعائلة. نتحدث اليوم عن مواصفات السيارة بشكل أكثر تفصيلاً ونقدم لكم في نفس الوقت أقل سعر لتويوتا افانزا STD موديل 2021، حيث توفر عرض تخفيض يصل إلى أكثر من 17% من قيمة السعر الأصلي للسيارة، وانخفض سعرها بما لا يقل عن 11 ألف ريال دفعة واحدة.

سعر ومواصفات تويوتا أفانزا ستاندر 2021

تأتي فئة STD من تويوتا افانزا بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بحيث يمنح السيارة قوة تصل إلى 103 حصان وعزم دوران 134 نيوتن. متر، القير أوتوماتيك 5 سرعات ونظام الدفع خلفي. سيارة الميني فان أفانزا 2021 تتميز بصرفية وقود بتقييم ممتاز بلس، حيث يمكنك بإستخدام لتر واحد من بنزين 91 السير مسافة 16.1 كيلو متر. خصم كبير على سعر السيارة أُعلن عنه من قبل معرض عبد الرحمن عماد الدين، وبلغ سعر تويوتا أفانزا 2021 فئة ستاندر 55 ألف و 775 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 67 ألف و 45 ريال.

يتميز الموديل الجديد من سيارة الميني فان افانزا 2021 بشبك أمامي ضخم من الكروم الأسود مزود بفتحات تهوية، وإضاءات رئيسية بالكامل LED ( إضاءات أمامية وخلفية ونور عالي ومنخفض ليد وكشاف ضباب خلفي). كما تتميز السيارة بجناح خلفي وحساسات خلفية. تتميز النسخة الخليجية والسعودية من السيارة باسطبات ذات تصميم عمودي فقط، في حين أن النسخة الاخرى المستوردة من أفانزا موديل 2021 تأتي باسطبات كبيرة على باب الصندوق الخلفي.

أفانزا STD موديل 2021

تتميز أفانزا سيارة الفانبوكس بمساحة ممتازة للمقاعد مع دخول ريموت ومقاعد قماشية فاخرة، التصميم الداخلي للسيارة مزيج بين الأسود والبيج مع زجاج كهربائي ومرايا كهربائية ذو خاصية الطي بها إشارات. وسائل الترفيه في السيارة تتضمن احتوائها على مشغل سي دي ومنافذ للشحن والطاقة ومكيف يدوي وحاملات أكواب، بينما مواصفات الأمن والسلامة تتضمن احتوائها على فرامل ABS، نظان الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباج للسائق والراكب مع عدد 7 أحزمة أمان في تويوتا أفانزا SDT موديل 2021.